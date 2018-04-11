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    Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на военной базе - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (198)

    (обновлено: )28801
    Представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.
    Юлия Скрипаль
    Yulia Skripal/Facebook via REUTERS

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, ранее выписанная из больницы в Солсбери, была доставлена в госпиталь на военной базе, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие: новый международный скандал после "дела Скрипаля"

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

    "Она в госпитале на военной базе ради ее собственной безопасности, а также для наблюдения за ее здоровьем", — цитирует газета источник.

    Издание не уточнило, о какой именно военной базе идет речь.

    Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в понедельник. По сообщению Би-би-си, после выписки ее доставили "в безопасное место". Представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.

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