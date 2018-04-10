Юлию Скрипаль выписывают из больницы - СМИ

Yulia Skripal/Facebook via REUTERS

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, Юлию Скрипаль "должны были выписать" в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

Ожидается, что сегодня лечащие врачи Скрипаль сделают заявление.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.