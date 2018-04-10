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    Юлию Скрипаль выписывают из больницы - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (197)

    (обновлено: )35810
    Как сообщают британские СМИ, Юлию Скрипаль "должны были выписать" в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.
    Юлия Скрипаль
    Yulia Skripal/Facebook via REUTERS

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие: новый международный скандал после "дела Скрипаля"

    Как сообщает телеканал, Юлию Скрипаль "должны были выписать" в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

    Ожидается, что сегодня лечащие врачи Скрипаль сделают заявление.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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