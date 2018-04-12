Посольство РФ сомневается в подлинности заявления Юлии Скрипаль

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Мария Табак. У посольства РФ есть большие сомнения, что опубликованное Скотланд-Ярдом заявление Юлии Скрипаль исходит от нее, необходимы доказательства, что у нее все в порядке, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского диппредставительства.

Накануне столичная полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та, в частности, сообщает, что чувствует себя все лучше, что она в безопасности, что ее отец все еще серьезно болен, что она сама не хочет общаться с журналистами и что она просит двоюродную сестру Викторию не пытаться с ней связаться. При этом она отмечает, что у нее есть доступ к друзьям и семье.

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотланд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками", — отмечается в заявлении.

Посольство отмечает, что удивляет тезис о "доступе к друзьям и семье", в то время как никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает.

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"Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?" — отмечается в заявлении.

"Обращает на себя внимание и противоречие между содержанием телефонного разговора Виктории и Юлии, в котором последняя утверждает, что у них с Сергеем Викторовичем "все хорошо", и приведенными в заявлении словами о состоянии здоровья отца и дочери", — указывает посольство.

"Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотланд-Ярда", — подчеркивается в сообщении.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.