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    Юлия Скрипаль сообщила о состоянии отца

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (195)

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    Телефонный разговор между Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой Викторией озвучили в эфире одного из российских телеканалов. По ее словам, "все поправляются, все живые".
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Дочь отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля Юлия рассказала о состоянии отца.

    Телефонный разговор между Юлией и ее двоюродной сестрой Викторией озвучили в эфире российского Первого канала.

    "Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые", — сказала Юлия.

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    По словам Виктории, она уверена в том, что разговаривала с сестрой. Она добавила, что в голосе Юлии были слышны слезы.

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    Также Виктория обратилась с открытым письмом к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Она попросила премьера разрешить ей посетить Британию и навестить Юлию. На прошлой неделе посольство Соединенного Королевства в России отказалось выдать Виктории визу.

    В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. В Москве эти обвинения отвергают, указывая на полное отсутствие доказательств у британской стороны.

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