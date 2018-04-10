Юлия Скрипаль сообщила о состоянии отца

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Дочь отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля Юлия рассказала о состоянии отца.

Телефонный разговор между Юлией и ее двоюродной сестрой Викторией озвучили в эфире российского Первого канала.

"Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые", — сказала Юлия.

По словам Виктории, она уверена в том, что разговаривала с сестрой. Она добавила, что в голосе Юлии были слышны слезы.

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Также Виктория обратилась с открытым письмом к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Она попросила премьера разрешить ей посетить Британию и навестить Юлию. На прошлой неделе посольство Соединенного Королевства в России отказалось выдать Виктории визу.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. В Москве эти обвинения отвергают, указывая на полное отсутствие доказательств у британской стороны.