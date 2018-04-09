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    Юлия Скрипаль хочет вернуться в Россию - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (192)

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    По словам Виктории Скрипаль, у Юлии Скрипаль в Москве своя жизнь, "у нее здесь работа и любимый человек", она хочет всего лишь вернуться в Россию.
    Юлия Скрипаль. Архивное фото
    Yulia Skripal/Facebook via REUTERS

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Виктория Скрипаль считает, что у ее двоюродной сестры Юлии, ставшей жертвой отравления в британском Солсбери, есть причины желать возвращения в Россию, пишет газета Sunday Telegraph.

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    "В интервью Sunday Telegraph мать двоих детей (Виктория Скрипаль) утверждает, что хорошо знает свою двоюродную сестру — Юлия Скрипаль, которая идет на поправку в больнице, хочет всего лишь вернуться в Москву", — пишет газета.

    "У нее здесь собака, у нее здесь своя жизнь, у нее здесь работа и любимый человек", — заявила Виктория Скрипаль в интервью газете.

    Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в среду сказал, что решение о возвращении в Россию Сергей и Юлия Скрипаль должны принимать самостоятельно. У Москвы нет каких-либо проблем или возражений по этому поводу. В британском МВД отказалась от комментариев, сможет ли Юлия Скрипаль по собственному желанию без помех покинуть Великобританию.

    Ранее газета Sunday Times сообщила, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить их от новых покушений.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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