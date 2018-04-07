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    Племянница Скрипаля обратилась к премьер-министру Великобритании

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (188)

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    Виктория Скрипаль, которой до этого отказали в получении британской визы, в своем обращении к Мэй заявила, что в первую очередь хочет навестить своего дядю и двоюродную сестру, чтобы передать информацию об их здоровье бабушке.
    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Племянница Сергей Скрипаля Виктория в эфире Sky News обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь получить визу, сообщает Sputnik.

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    Виктория Скрипаль, которой до этого отказали в получении британской визы, в своем обращении к Мэй заявила, что в первую очередь хочет навестить своего дядю и двоюродную сестру, чтобы передать информацию об их здоровье бабушке.

    "Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в его эпицентре находятся живые люди. Это наша семья, которой сейчас нужно быть вместе", — сказала Виктория. 

    Ранее СМИ сообщили, что сам Скрипаль пришел в сознание и может разговаривать. В конце прошлой недели также пришла в себя его дочь.

    Четвертого марта в центре города Солсбери обнаружили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию, которые были без сознания. Власти Великобритании неоднократно заявляли, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры. Россия все обвинения категорически отрицает.

    После этого Великобритания выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности так же поступили часть стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Австралия, Украина и еще несколько государств. Россия ответила зеркальными мерами.

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