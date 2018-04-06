Дело Скрипаля. Канаду покинули четыре российских дипломата

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Четыре российских дипломата, которых Канада решила выдворить из-за обвинений России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, уже покинули страну.

Об этом заявил представитель посольства РФ в Оттаве, передает РБК.

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"В соответствии с требованием канадской стороны, объявленные Канадой персонами нон грата дипломаты выехали из страны", — сказал сотрудник дипмиссии.

Напомним, двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".