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    Работать в России остались 37 украинских дипломатов - МИД

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (109)

    (обновлено: )10103
    Как заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, в Российской Федерации остались работать 37 украинских дипломатов.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в России все еще остаются работать 37 украинских дипломатов.

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    "Осталось 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает", — сказала Зеркаль в среду в ходе заседания комитета Верховной рады по иностранным делам. Ее слова приводит агентство УНН.

    Также Зеркаль сообщила, что с 2014 года Украина и Россия приостановили или разорвали 44 договора.

    США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

    Россия выслала 13 украинских дипломатов.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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