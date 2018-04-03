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    Россия

    НАТО отказала в визах новым российским дипломатам

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (105)

    (обновлено: )23508
    Заместитель главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Александр Грушко заявил, что семь человек были объявлены нежелательными в НАТО. Кроме того, не будут выдавать визы еще троим сотрудникам.
    НАТО
    NATO

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    "Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе — Ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.

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    Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля.

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