НАТО отказала в визах новым российским дипломатам

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе — Ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.

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Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля.