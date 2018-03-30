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    В МИД Германии отреагировали на высылку немецких дипломатов из РФ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (156)

    (обновлено: )40813
    Как отмечается, даже в нынешней ситуации Берлин по-прежнему готов к диалогу с Россией и работе над европейской безопасностью и конструктивным будущим для отношений между двумя странами.
    Министр юстиции ФРГ Хайко Маас
    dpa.de

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В МИД ФРГ не удивлены решением Москвы выслать в качестве ответной меры четырех немецких дипломатов, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет "Укринформ".

    "Эта новость из Москвы не стала неожиданной", — говорится в заявлении министра, распространенном его пресс-службой.

    Маас напомнил, что решение о высылке 4 российских дипломатов из ФРГ далось Берлину нелегко, но в очередной раз подчеркнул, что "реакция на дело Скрипаля была необходимым и уместным политическим сигналом", знаком солидарности с Великобританией в ответ на отказ России дать какие-либо разъяснения фактов.

    Немецкий министр также отметил, что даже в нынешней ситуации Берлин по-прежнему готов к диалогу с Россией и работе над европейской безопасностью и конструктивным будущим для отношений между двумя странами.

    Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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