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    Александр Грушко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Международные военные учения Rapid trident. Архивное фото
    НАТО с июля по ноябрь проведет 18 учений - постпред РФ
    21:01 31.07.2017
    108
    По словам постпреда РФ при альянсе Александра Грушко, "НАТО сосредоточилась на статье 5 - это как бы борьба с большим противником, которым на европейском континенте может быть только одна страна - Российская Федерация".
    Александр Грушко
    В мире начинается новая гонка вооружений - постпред России при НАТО
    14:21 27.06.2017
    445
    Как сообщил постпред РФ при альянсе Александр Грушко, несмотря на заверения, что предпринимаемые меры не провокации, практика военного строительства стран НАТО говорит совершенно о другом.
    Александр Грушко
    Действия НАТО в Украине идут вразрез с урегулированием конфликта – Грушко
    21:23 30.03.2017
    585Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам постпреда РФ при НАТО Александра Грушко, на Яворовском полигоне инструкторы из нескольких стран НАТО продолжают готовить силовиков, которые перебрасываются в зону так называемой "антитеррористической операции".
    Александр Грушко
    РФ предложила НАТО переговоры по сотрудничеству
    08:32 20.03.2017
    551
    Как сообщил постоянный представитель РФ при альянсе Александр Грушко, на данный момент НАТО не может преодолеть груз идеологических решений, который был принят в Варшаве.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    РФ предупредила НАТО о последствиях военной активности в Черном море
    22:41 13.07.2016
    2866
    Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что любой рост военной активности стран НАТО в черноморском регионе дестабилизирует ситуацию и не способствует безопасности в регионе.
    Александр Грушко
    РФ обеспокоена двусторонними военными программами НАТО и Киева - Грушко
    01:30 07.06.2016
    211
    Как заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко, вместо того, чтобы пытаться убедить Киев следовать минским соглашениям, "НАТО продолжает осуществлять содействие (Киеву) через пять трастовых фондов".
    Флаги США и России. Архивное фото
    РФ И США обменялись претензиями по евроПРО
    10:36 13.05.2016
    506
    Москва и Вашингтон обменялись взаимными претензиями по проблеме европейской ПРО на фоне начала развертывания элементов системы в Восточной Европе.
    Учения НАТО
    Первый объект системы ПРО НАТО в Восточной Европе заработал в Румынии
    18:10 12.05.2016
    434
    Ввод в строй американской противоракетной базы в Румынии следует рассматривать не изолированно, а в комплексе с другими действиями США и НАТО, заявил в четверг постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.
    Александр Грушко
    Грушко о желании Киева стать частью флотилии НАТО: бег впереди паровоза
    19:03 22.04.2016
    288
    Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко подчеркнул, что "объединенной группировки НАТО на сегодняшний день в Черном море не существует" и присоединяться не к чему.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Генсек НАТО: у нас с РФ глубокие разногласия по событиям в Украине
    18:52 20.04.2016
    1300Донбасс: мир или война.
    Как заявил Йенс Столтенберг, многие союзники Альянса не согласны с попыткой России преподнести эти события как гражданскую войну. В то же время постпред РФ в НАТО Грушко призвал организацию дать сигнал Киеву "прекратить военную активность в Донбассе".
    Александр Грушко
    Грушко: реализация "Минска-2" - единственный способ урегулирования в Украине
    02:28 23.02.2016
    208Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По словам представителя РФ при НАТО Александра Грушко, единственным выходом из кризиса в украине является реализация минских соглашений, в том числе, конституционная реформа, амнистия и проведение выборов в Донбассе.
    Александр Грушко
    Политическая часть минских соглашений не выполняется – постпред РФ в НАТО
    00:41 15.02.2016
    129Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Как заявил Александр Грушко, нарушения в Донбассе растут, "и стрельба происходит на обеих сторонах". При этом, по его словам, Москва делает все возможное, чтобы прекращение огня было более прочным.
    Александр Грушко
    Грушко: предложения НАТО о мерах доверия противоречат "сдерживанию" РФ
    06:00 08.12.2015
    527
    Как заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко, глубокая модернизация Венского документа невозможна без опоры на "жесткие" - ограничительные - меры контроля над вооружениями.
    Александр Грушко
    Постпред РФ в НАТО заявил о преднамеренной атаке на Су-24
    00:17 01.12.2015
    323Россия - Турция. Восстановление отношений
    Как сообщается, постпред РФ при НАТО Александр Грушко на встрече с замгенсека альянса Александром Вершбоу привел данные, свидетельствующие о преднамеренной атаке Турции.
    Александр Грушко. Архивное фото
    Турция вынудила НАТО оправдать свои действия – постпред РФ
    02:12 25.11.2015
    1589Россия - Турция. Восстановление отношений
    Как заявил Александр Грушко, "Анкара добилась своего – прикрывшись пресловутой союзнической солидарностью, вынудила альянс оправдывать свои противоправные действия".
    Александр Грушко
    Отношения РФ и НАТО близки к точке замерзания - постпред РФ при альянсе
    07:13 14.02.2015
    158
    На данный момент фактически прекращено сотрудничество по всем тем направлениям, которые НАТО и Россия считали очень важными для обеспечения общей безопасности.
    НАТО
    Постпред РФ при НАТО: поставки оружия Украине странами альянса недопустимы
    06:10 06.02.2015
    239Ситуация в зоне АТО.
    По его словам, "они существенно ухудшат ситуацию и могут привести к самым опасным и непредсказуемым последствиям".
    Украинские военнослужащие на Донбассе. Архивное фото
    Литва передала Украине "элементы вооружений"
    17:12 06.01.2015
    1418
    Представитель пресс-центра спецоперации силовиков Андрей Лысенко уточнил, что речь идет об "элементах вооружений", о которых просил Киев.
    Украинские военные. Архивное фото
    Возможность размещения иностранных войск в Украине есть - постпред РФ
    14:36 26.12.2014
    367Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам Грушко, Украина и НАТО заключили соглашение о поддержке принимающего государства, которое обязывает страны оказывать содействие операциям и действиям НАТО путем предоставления на своей территории инфраструктуры.
    Александр Грушко
    Украина с ее "конфликтным потенциалом" не заинтересует НАТО - постпред РФ
    22:29 23.12.2014
    238Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    НАТО принимает в свои члены те страны, которые действительно могут способствовать обеспечению безопасности, Киев же способен лишь ухудшить ситуацию в этой сфере, заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.
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