По словам постпреда РФ при альянсе Александра Грушко, "НАТО сосредоточилась на статье 5 - это как бы борьба с большим противником, которым на европейском континенте может быть только одна страна - Российская Федерация".
По словам постпреда РФ при НАТО Александра Грушко, на Яворовском полигоне инструкторы из нескольких стран НАТО продолжают готовить силовиков, которые перебрасываются в зону так называемой "антитеррористической операции".
Как заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко, вместо того, чтобы пытаться убедить Киев следовать минским соглашениям, "НАТО продолжает осуществлять содействие (Киеву) через пять трастовых фондов".
Ввод в строй американской противоракетной базы в Румынии следует рассматривать не изолированно, а в комплексе с другими действиями США и НАТО, заявил в четверг постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.
Как заявил Йенс Столтенберг, многие союзники Альянса не согласны с попыткой России преподнести эти события как гражданскую войну. В то же время постпред РФ в НАТО Грушко призвал организацию дать сигнал Киеву "прекратить военную активность в Донбассе".
По словам представителя РФ при НАТО Александра Грушко, единственным выходом из кризиса в украине является реализация минских соглашений, в том числе, конституционная реформа, амнистия и проведение выборов в Донбассе.
По словам Грушко, Украина и НАТО заключили соглашение о поддержке принимающего государства, которое обязывает страны оказывать содействие операциям и действиям НАТО путем предоставления на своей территории инфраструктуры.
НАТО принимает в свои члены те страны, которые действительно могут способствовать обеспечению безопасности, Киев же способен лишь ухудшить ситуацию в этой сфере, заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".