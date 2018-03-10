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    Александр Вершбоу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Экс-посол США в России поддержал вступление Украины в НАТО. Видео
    Экс-посол США в России поддержал идею вступления Украины в НАТО 
    10:20 08.10.2017
    266НАТО: надо или не надо?
    Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил о своей поддержке идеи вступления Украины в Североатлантический Альянс.
    Александр Вершбоу. Архивное фото
    Трампу нужен спецпредставитель по Украине и РФ - Вершбоу
    00:58 01.04.2017
    160Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Александр Вершбоу отметил, что если предпринимаемые попытки по имплементации минских соглашений провалятся, то США должны обладать большим простором действий, помимо введения санкций.
    Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу
    Вершбоу сообщил о разногласиях с РФ по "украинскому вопросу"
    21:10 14.07.2016
    963АТО: в предчувствии военного положения.
    Заместитель генсекретаря НАТО отметил, что по результатам последнего заседания совета НАТО-Россия у сторон остаются фундаментальные разногласия по украинскому вопросу.
    Президент Петр Порошенко в Варшаве вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени заместителю Генерального секретаря НАТО Александру Вершбоу
    Порошенко наградил Вершбоу орденом Ярослава Мудрого
    11:36 10.07.2016
    156АТО: в предчувствии военного положения.
    Как отметили в пресс-службе президента, "заместитель генерального секретаря Альянса награжден за значительный личный вклад в развитие отношений Украины с Североатлантическим альянсом".
    Флаги НАТО и США
    В НАТО заявили, что поспешили с восстановлением отношений с РФ
    20:50 07.07.2016
    11716АТО: в предчувствии военного положения.
    Заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу отметил, что НАТО поспешило с восстановлением отношений "после российской агрессии против Грузии" и попытки признания грузинских территорий Южная Осетия и Абхазия независимыми государствами.
    Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу
    Россия "поигрывает мускулами" в отношениях с Западом - Вершбоу
    23:03 13.06.2016
    610
    Заместитель генерального секретаря НАТО оценил как "агрессивное поведение военно-воздушных сил РФ" недавние действия Москвы по отношению к самолетам НАТО, патрулировавших границы на Балканах.
    Крупнейшие учения НАТО. Архивное фото
    Вершбоу: НАТО на саммите в Варшаве предпримет шаги по усилению военной активности
    21:37 23.05.2016
    152АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу, если в НАТО хотят получить реальное стратегическое воздействие на безопасность, то необходимо задействовать в большей степени политический капитал и ресурсы, направляемые на эти программы.
    Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу
    Переговоры в Минске не дали желаемых результатов - замгенсека НАТО
    22:29 17.04.2016
    1562Донбасс: мир или война.
    Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу отметил, что результаты минских переговоров "несколько разочаровывают, но назвать это провалом пока что нельзя".
    Украина-НАТО
    Кабмин: НАТО поможет Украине в секторе безопасности и обороны
    15:49 15.04.2016
    114
    Как сообщили в пресс-службе Кабмина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и замгенсекретаря НАТО Александр Вершбоу договорились об усилении поддержки реформ в секторе безопасности и обороны.
    Александр Вершбоу и Александр Турчинов
    Стали известны детали встречи Турчинова с замгенсека НАТО в Киеве
    00:50 14.04.2016
    214
    Как сообщается, во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и НАТО, значительное внимание уделив вопросу реформирования отдельных направлений сектора безопасности и обороны Украины.
    Заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу
    Замгенсека НАТО посетит форум по безопасности в Киеве 14 апреля
    18:42 08.04.2016
    28
    В пресс-службе Североатлантического совета сообщили, что Александр Вершбоу примет 14 апреля участие в форуме по безопасности в Киеве, однако не сообщается, с кем из представителей властей он встретится.
    Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу
    Замгенсека НАТО посетит Украину
    19:58 07.04.2016
    143
    Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок провел встречу с Вершбоу. Среди прочего обсуждались "модальности ожидаемого в ближайшее время визита" заместителя Генерального секретаря НАТО в Украину.
    Владимир Гройсман на переговорах с заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоув Брюсселе
    В Брюсселе Гройсман обсудил с Вершбоу перспективы сотрудничества с НАТО
    19:13 29.02.2016
    85Украинская неделя в Европарламенте
    Спикер Верховной Рады рассказал заместителю генерального секретаря НАТО о ходе реформ в Украине, а также о ситуации в стране. Он добавил, что "Украина предана выполнению минских договоренностей".
    Александр Грушко
    Постпред РФ в НАТО заявил о преднамеренной атаке на Су-24
    00:17 01.12.2015
    323Россия - Турция. Восстановление отношений
    Как сообщается, постпред РФ при НАТО Александр Грушко на встрече с замгенсека альянса Александром Вершбоу привел данные, свидетельствующие о преднамеренной атаке Турции.
    Заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу
    Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону - Вершбоу
    05:41 29.10.2015
    23
    По словам Александра Вершбоу, на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран-членов альянса договорились в течение ближайших десяти лет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.
    Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу
    Замглавы НАТО: надо концентрироваться на вызовах, исходящих от РФ
    01:59 29.10.2015
    101
    По мнению Александра Вершбоу, НАТО необходимо скорректировать политику в связи с обострением отношений с Москвой. Эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите альянса.
    Заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу
    Замгенсека НАТО: Донбасс "слишком мал, чтобы диктовать условия всей Украине"
    15:18 18.05.2015
    4105Донбасс. Замороженный конфликт
    Вершбоу считает, что территория и население самопровозглашенных народных республик Донбасса слишком малы, чтобы регион мог "диктовать условия" всей Украине.
    Учения батальона Азов
    НАТО: есть попытки ополчения захватить больше территории в Донбассе
    13:33 30.03.2015
    2810Особый статус Донбасса
    Заместитель генерального секретаря Альянса оценил ситуацию на востоке Украины. По его словам, "ситуация спокойнее, лучше".
    НАТО
    НАТО обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Крыму - замгенсека
    18:37 17.03.2015
    355
    Заместитель генсека альянса Александр Вершбоу отметил, что "притеснение татар и других в Крыму, политически мотивированные задержания и процессы, захват земель и исчезновения вызывают беспокойство".
    НАТО
    НАТО не знает, представляет ли угрозу отведенное в Донбассе вооружение - замгенсека
    13:33 12.03.2015
    273
    Заместитель генсека альянса Александр Вершбоу отметил, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо получить полный доступ на востоке Украины.
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