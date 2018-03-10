Заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу отметил, что НАТО поспешило с восстановлением отношений "после российской агрессии против Грузии" и попытки признания грузинских территорий Южная Осетия и Абхазия независимыми государствами.
По словам заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу, если в НАТО хотят получить реальное стратегическое воздействие на безопасность, то необходимо задействовать в большей степени политический капитал и ресурсы, направляемые на эти программы.
Как сообщается, во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и НАТО, значительное внимание уделив вопросу реформирования отдельных направлений сектора безопасности и обороны Украины.
В пресс-службе Североатлантического совета сообщили, что Александр Вершбоу примет 14 апреля участие в форуме по безопасности в Киеве, однако не сообщается, с кем из представителей властей он встретится.
Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок провел встречу с Вершбоу. Среди прочего обсуждались "модальности ожидаемого в ближайшее время визита" заместителя Генерального секретаря НАТО в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".