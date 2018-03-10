Удары по Киеву от соседей с Запада, совсем недавно причислявших себя к его ярым сторонникам, посыпались градом. Из кабинета президента Польши пригрозили пересмотром позиции в подходах к Киеву и Москве.
Саммит "Восточного партнерства" показал, что сама идея такого партнерства окончательно исчерпала себя и выполнила все свои задачи: имитировать европейскую интеграцию ряда стран, включая Украину, не обещая им членство в ЕС, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
По словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника саммит Восточного партнерства оказался провальным с точки зрения возможного пиара для президент Петра Порошенко.
Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
В Брюсселе стартовал саммит "Восточного партнерства", куда отправился и украинский президент. Поехал, вопреки слухам, что такая поездка не состоится. Что ожидает Петра Порошенко на саммите и что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
Политтехнолог Екатерина Одарченко отметила, что депутаты ВР занимаются больше внутренней политикой и мало внимания уделяют работе с европейскими институциями, даже если от этого зависит финансирование Украины.
После вступления в ЕС значительно ухудшилось положение чешских продовольственных производителей. Уже несколько лет Чехия не способна полностью удовлетворять собственные нужды в продовольствии, отмечает Пршемысл Вотава.
Мероприятие посветят тому, чтобы в Европе не было неких распределительных линий, а страны вне ЕС могли присоединиться к процессам, которые происходят в объединенной Европе, заявил посол по особам поручениям МИД Сергей Корсунский.
Глава Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак в эфире "ГС" заявил, что ситуация на саммите в этом году будет кардинально отличаться, поскольку у Украины уже есть достижения в двусторонних отношениях.
Касаясь темы Украины, президент РФ сказал, что у российского и украинского народов полностью совпадают интересы, но, к сожалению, они расходятся с позицией нынешнего руководства Украины и некоторых политических кругов Киева.
Президент Петр Порошенко и председатель Евросовета Дональд Туск скоординировали график вступления в силу соглашения об ассоциации, а также повестку дня саммита в формате Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля.
По информации СМИ, крепкое рукопожатие лидеров должно было означать намерение французского президента "вписаться в логику равенства партнеров", а также направить миру сигнал о начале дипломатического контакта, который невозможно разорвать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".