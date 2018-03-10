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    саммит

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 118
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    Ростислав Томенчук
    Саммит ЕС займется Brexit, но ничего не решит - эксперт
    11:12 15.12.2017
    116Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    По словам председателя правления Украинского института международной политики, очередной саммит лидеров Евросоюза направлен скорее на нахождение консенсуса, чем на принятие конкретных решений.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Польша и Европа готовы "изменить" Украине. С Россией!
    11:45 01.12.2017
    2853Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Удары по Киеву от соседей с Запада, совсем недавно причислявших себя к его ярым сторонникам, посыпались градом. Из кабинета президента Польши пригрозили пересмотром позиции в подходах к Киеву и Москве.
    Президент Украины Петр Порошенко, президент Латвии Вейонис, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Швеции Стефан Левен на саммите Восточного партнерства в Брюсселе
    ЕС сказал европерспективе Украины окончательное "прощай"?
    11:37 28.11.2017
    5265Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Саммит "Восточного партнерства" показал, что сама идея такого партнерства окончательно исчерпала себя и выполнила все свои задачи: имитировать европейскую интеграцию ряда стран, включая Украину, не обещая им членство в ЕС, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Бортник: саммит Восточного партнерства оказался провальным для Порошенко. Видео
    Саммит Восточного партнерства оказался провалом для Порошенко - эксперт 
    01:35 26.11.2017
    1778Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    По словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника саммит Восточного партнерства оказался провальным с точки зрения возможного пиара для президент Петра Порошенко.
    Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе
    Первый "западный" провал Порошенко. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 24.11.2017
    11753Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Кушниренко: пока внешнеполитическая программа власти не стыкуется с жизнью
    19:32 24.11.2017
    376Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    На саммите "Восточного партнерства" Порошенко и Тимошенко будут доказывать "правильность" своей позиции и свою важность для Украины, полагает эксперт-международник.
    Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе
    Соцсети: гарант на саммите ЕС. "Черная пятница" Порошенко
    16:40 24.11.2017
    2814Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    В Брюсселе стартовал саммит "Восточного партнерства", куда отправился и украинский президент. Поехал, вопреки слухам, что такая поездка не состоится. Что ожидает Петра Порошенко на саммите и что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Великобритании Тереза Мей и президент Украины Петр Порошенко 24 ноября 2017 года принимают участие в саммите Восточного партнерства ЕС
    "Восточное партнерство": пустышка в красивой обертке
    15:36 24.11.2017
    1732Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    В изменившейся геополитической ситуации "Восточное партнёрство" повторяет судьбу ГУАМ, который вроде бы существует, но никак себя не проявляет.
    Екатерина Одарченко
    Путь Украины в ЕС будет длиться годами — Одарченко
    13:35 17.11.2017
    349Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Политтехнолог Екатерина Одарченко отметила, что депутаты ВР занимаются больше внутренней политикой и мало внимания уделяют работе с европейскими институциями, даже если от этого зависит финансирование Украины.
    Логотип еврозоны
    Большая разница. О качестве продуктов в Западной и Восточной Европе
    10:50 19.09.2017
    580
    После вступления в ЕС значительно ухудшилось положение чешских продовольственных производителей. Уже несколько лет Чехия не способна полностью удовлетворять собственные нужды в продовольствии, отмечает Пршемысл Вотава.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит в Брюсселе оставит Украину наедине с Донбассом — дипломат
    11:37 28.08.2017
    3521
    Мероприятие посветят тому, чтобы в Европе не было неких распределительных линий, а страны вне ЕС могли присоединиться к процессам, которые происходят в объединенной Европе, заявил посол по особам поручениям МИД Сергей Корсунский.
    Саммит Украина-ЕС
    Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит Украина-ЕС
    17:44 06.08.2017
    398Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Согласно информации, точная дата следующего, двадцатого саммита Украина-ЕС пока не определена. Саммит Украина-ЕС проводится каждый год, начиная с 1997 года.
    Саммит Украина-ЕС
    У власти повестка иллюзий исчерпана, что дальше?
    09:15 24.07.2017
    2418Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Последний саммит Украина-ЕС с очевидностью показал, что евроинтеграционная повестка Украины для самих европейцев исчерпана. Несогласие Киева на этот счет в Брюсселе никого не интересует.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Саммит Украина-ЕС. Прорыва не ждите - эксперт
    07:15 12.07.2017
    768Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Глава Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак в эфире "ГС" заявил, что ситуация на саммите в этом году будет кардинально отличаться, поскольку у Украины уже есть достижения в двусторонних отношениях.
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    Трамп, Украина, русофобия. Главное из пресс-конференции Путина
    14:41 10.07.2017
    857Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Касаясь темы Украины, президент РФ сказал, что у российского и украинского народов полностью совпадают интересы, но, к сожалению, они расходятся с позицией нынешнего руководства Украины и некоторых политических кругов Киева.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    В России назвали Украину "камнем преткновения" в отношениях с Францией
    20:19 09.07.2017
    848Протестный Гамбург: итоги саммита G20
    Пушков, комментируя первую встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сравнил его с предшественником Бараком Обамой.
    Саммит G20. Коллективное фото
    На саммите G20 началась третья рабочая сессия
    12:12 08.07.2017
    214Протестный Гамбург: итоги саммита G20
    Согласно информации, третья рабочая сессия на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге посвящена развитию Африки, проблемам миграции и здравоохранению.
    Петр Порошенко и Дональд Туск. Архивное фото
    Порошенко и Туск обсудили повестку дня саммита Украина-ЕС
    18:50 01.06.2017
    86Парафирование соглашения об ассоциации Украины и ЕС
    Президент Петр Порошенко и председатель Евросовета Дональд Туск скоординировали график вступления в силу соглашения об ассоциации, а также повестку дня саммита в формате Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля.
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7, итоги. Европа все "проглотит" - Корнейчук
    08:18 29.05.2017
    1867Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Политический эксперт Дмитрий Корнейчук подвел основные итоги для Украины и России завершившегося в Италии саммита "Большой Семерки".
    Крепкое рукопожатие Трампа и Макрона на саммите НАТО
    Макрон назвал рукопожатие Трампа "моментом истины"
    04:59 28.05.2017
    229Макрон - новый президент Франции
    По информации СМИ, крепкое рукопожатие лидеров должно было означать намерение французского президента "вписаться в логику равенства партнеров", а также направить миру сигнал о начале дипломатического контакта, который невозможно разорвать.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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