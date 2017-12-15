Саммит ЕС займется Brexit, но ничего не решит - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

По словам председателя правления Украинского института международной политики, очередной саммит лидеров Евросоюза направлен скорее на нахождение консенсуса, чем на принятие конкретных решений.

В Брюсселе 14 декабря стартует двухдневный саммит лидеров Евросоюза. Главные темы — Brexit, квоты на мигрантов и новый пакет экономических санкций против России. Также ожидается, что во время саммита лидеры ЕС одобрят запуск новой программы в сфере обороны PESCO и обсудят сотрудничество с НАТО.

Главные темы текущего саммита ЕС в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник, председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки важливий для ЄС цей саміт?

— Це черговий саміт, тобто тут просто питання в тому, які піднімаються, вони є досить важливі. Але я би не сказав, що це саме останнє засідання, яке проводиться чи то по Brexit, чи то по квотах. Тому подивимося результати. Я скажу, що амбіційні такі питання вони піднімають, і набір їх — цікавий і важливий, враховуючи те, що це відбувається напередодні свят.

Які найбільш амбіційні питання на порядку денному?

— Поки що я не можу сказати. В мене немає зараз інформації по порядку денному, за яким вони рухаються. Я думаю, що ми побачимо після завершення, що буде в резолюції, або що буде в заявах керівників під час прес-конференції по завершенню. А, власне, сам факт в тому, що будуть проговорювати питання по Brexit, і якщо дійсно вдасться їм проголосувати питання по квотах, то я думаю, що це буде успішне засідання.

Тобто щось конкретне може бути ухвалене чи узгоджене стосовно виходу Великобританії з ЄС? Чи це знову буде лише проміжний результат?

— Поки що, я думаю, це буде проміжний результат. Але рухається процес досить активно. Ви знаєте, що там є і питання по кордону з Ірландією. Тому я думаю, що говорити про те, що зараз можна закрити цей кейс, розуміючи, що вже все проговорено, не можна. Тобто ми тут не говоримо про сам політичний формат Brexit, але він за собою тягне багато різних процесів. І ці всі речі повинні враховуватися в рамках Brexit. Це і стосовно роботи, соціальної допомоги, перетину кордону і участі, і бізнесу, і кредитних програм, і всього іншого. Тому я не думаю, що можна так одним заходом повністю закрити питання по Brexit. Але важливо, що вони це питання піднімають і ставлять одним з пріоритетів. Я так розумію, це буде першим питанням.

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Яких в цілому змін може зазнати політика ЄС щодо мігрантів? Якісь країни можуть бути оштрафовані за невиконання квот щодо прийому біженців?

— Теоретично можуть, але тут питання не в тому, щоб оштрафувати якусь країну, тут питання в тому, щоб знайти консенсус, і питання в тому, щоб показати єдність і взаємозлагодженість в ЄС. Тому очевидно, що питання мігрантів буде обговорюватися, очевидно, що це питання стосувалося, скажемо, не стільки мігрантів, навіть не процедур, а спільного бачення щодо вирішення зовнішніх викликів. Тому тут крім того, щоб говорити про квоти по мігрантам конкретним, мова йде про готовність різних країн, які входять в ЄС, які об'єдналися для того, щоб поділяти спільні цінності. Тобто мається на увазі готовність їх спільно реагувати на різні виклики. Тому я думаю, в цьому контексті питання щодо внутрішньої комунікації, воно буде довготривалим процесом по обговоренню.

Ввечері канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емануель Макрон мають розповідати про стан виконання Мінських домовленостей. Саміт ЄС тут може щось вирішити?

— Я думаю, що в офіційних документах — ні, але однозначно, що будуть переговори. Вони, певно, вже відбувалися, і раніше, і перед засіданням, і після засідання. Подивимося по резолюції. В резолюції може щось з'явитися стосовно санкцій. Але таких рішучих… ну, я не можу зараз загадувати, я думаю, що переговори мали місце. Тому побачимо за результатами, якщо вони будуть відбиватися в резолюції, то чудово. Наскільки воно буде відбиватися — будемо бачити по самому тексту.

Україну хтось представляє на цьому саміті? Чи очікується від нашої сторони доповідь щодо виконання Мінських угод?

— Ні, це їхнє внутрішнє засідання, хіба що могли би мати місце якісь зустрічі, які могли би бути організовані одною з країн спільно з Україною, наприклад, перед чи після засідання, тобто враховуючи те, що всі з'їжджаються в одне місце і є можливість прокомунікувати питання, важливі для якоїсь країни. Тобто якщо ми виходили з такою пропозицією, думаю, вона могла мати місце, але нема інформації про те, чи було таке.

Чи потрібно було б виходити нам на цю комунікацію?

— Вона весь час відбувається, просто тут нема про що говорити, тому що це — внутрішня комунікація. Вона може бути в різному форматі, наприклад, під гаслом презентації якихось результатів, але кожне посольство, кожна країна намагається використовувати такі зустрічі, і за день перед, чи за день після цього проводити якісь спільні консультації для погодження спільних позицій, які можуть стосуватися порядку денного засідання, або можуть не стосуватися, в залежності від пріоритетів.

Повідомляється також, що під час саміту лідери ЄС схвалять запуск нової програми у сфері оборони — PESCO. Чи готові держави-члени ЄС фінансувати нову оборонну організацію?

— Готові, але як бачили, їхня кількість збільшується, і там вже ряд країн визначилися з конкретними проектами і напрямками, які вони будуть на себе брати по фінансуванню. Я думаю, що такий процес — досить позитивний для ЄС, і знову ж таки, не тільки що стосується оборони, а навіть, власне, спільного розуміння необхідності шукати точки дотику по різних темах, які, можливо, раніше не були передбачені в «Лісабонській угоді», або які раніше не були актуальними. Тому будь-які такі комунікації, вони — важливі, якщо ряд країн починають думати про те, що їм не вистачає якогось інструменту, давайте запровадимо якийсь інструмент. В даній ситуації, з приводу безпеки, це дуже важливо для України.

Чому саме це важливо для України?

— Важливо, тому що ситуація з безпекою погіршилася в ЄС, і причина погіршення такої ситуації, вона пов'язана з Донбасом, з Кримом, з загостренням ситуації на континенті, вона пов'язана з відстороненістю Росії, відсутністю діалогу. І плюс до цього, це може бути пов'язано з політикою Дональда Трампа, яку він озвучував раніше. І загалом це говорить про те, що країни ЄС усвідомлюють, що є небезпека, і її потрібно спільно вирішувати, відповідати на виклики.

Є такі думки, що програма PESCO — це перестраховування на випадок, якщо НАТО розвалиться.

— Я маю сумнів з приводу того, що НАТО розвалиться. Тут може мова йти про посилення впливу, чи про пониження впливу. Якщо дивитися трошки далі, то треба розуміти, що країни ЄС не дотримувалися раніше норм ВВП, відсотків, які потрібно було виділяти на безпеку. Раніше США та ряд інших країн перекривали. Але все одно такі питання виникали з приводу того, чи кожна країна усвідомлює необхідність виділяти певну кількість коштів, виділяти певні свої ресурси і погоджувати спільне бачення щодо безпеки. В даній ситуації країни це розуміють, і вони почали формувати свої ініціативи місцеві, регіональні. Воно не обов'язково повинно суперечити, воно просто посилює, воно дає певну можливість більшої мобільності. Я не думаю, що тут є якась взаємозаміна. Можливо, воно є перестраховкою, але воно не зашкодить в будь-якому випадку. Я не бачу тут дублювання.

Тобто PESCO не вплине на відносини ЄС і США?

— Ні. Я взагалі думаю, що Україні було б цікаво посилювати співпрацю в цьому проекті, я думаю, воно було б більш цікавим для нас.

Воно є більш перспективним для нас, ніж НАТО?

— Я би не розглядав це так, щоб вибирати або одне, або друге. Нас туди не беруть, то ми підемо туди. Я говорю це в зв'язку з тим, що будь-які ініціативи, які створюються зараз на континенті, в ЄС, вони цікаві для України. Тобто вони дають можливість синергії, вони дають можливість Україні доєднуватися до тих ініціатив.

Между тем, комментируя Brexit в эфире «ГС», эксперт-международник Иван Яковина отметил, что за выход из ЕС Великобритания будет расплачиваться минимум 8 лет. По его словам, назвав точную дату и время окончательного отрыва Великобритании от Евросоюза, Тереза Мэй несколько приукрасила действительность.