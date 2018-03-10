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    Ростислав Томенчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Ростислав Томенчук
    МВФ никогда не разорвет сотрудничество с Украиной — эксперт
    11:41 29.12.2017
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    Глава правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук подчеркнул, что власти стоит поднять вопрос о новой программе сотрудничества с МВФ.
    Ростислав Томенчук
    Саммит ЕС займется Brexit, но ничего не решит - эксперт
    11:12 15.12.2017
    116Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    По словам председателя правления Украинского института международной политики, очередной саммит лидеров Евросоюза направлен скорее на нахождение консенсуса, чем на принятие конкретных решений.
    Ростислав Томенчук
    Эксперт: отсутствие безвиза - не помеха для нелегальных трудовых мигрантов
    04:08 15.01.2017
    483Европа открывает для украинцев свои границы
    Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук в эфире ГС проанализировал, чего опасаются в ЕС, затягивая процесс предоставления "безвиза" Украине.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    ЕС предоставит Украине безвизовый режим до конца года - Томенчук
    15:56 22.09.2016
    864Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что Франции и Германии выгодно предоставить Украине безвизовый режим с ЕС, и до конца года это решение будет принято.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд
    Переговоры по Донбассу. На чьем поле играют Берлин и Париж?
    15:26 18.08.2016
    8322Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук уверен, что Украина не использует при переговорах по Донбассу в полной мере те возможности и гарантии, которые были ей предоставлены в Будапештском договоре.
    Флаги Евросоюза и Украины
    После Brexit. Украину в ЕС пока никто не берет - эксперт
    13:34 27.06.2016
    1635Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Евросоюз требует от Великобритании как можно скорее запустить процесс выхода из сообщества. Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук считает, что политики пытаются ослабить экономическое давление на Союз.
    Референдум в Нидерландах
    Результаты референдума в Нидерландах мало на что повлияют – эксперт
    11:06 13.04.2016
    297Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Нидерландцы проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Последствия такого решения в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал Ростислав Томенчук, председатель правления Украинского института международной политики.
    Мигранты проходят мимо флага ЕС
    Эксперт ожидает, что украинцы будут ездить в ЕС без виз с осени 2016 г
    22:34 19.12.2015
    235Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук ожидает, что украинцы начнут ездить в ЕС без виз с осени 2016 года, так как Европа подтвердила выполнение условий.
    Мигранты
    Эксперт назвал страны, которые могут выступить против отмены виз с Украиной
    21:57 19.12.2015
    1179Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По мнению эксперта, это может быть Франция, потому что у них есть свое видение в связи с последними событиями, Греция, Кипр, Австрия. Также это может быть просто позиция какой-либо страны, которая обеспокоена волной миграции из Сирии.
    Мигранты
    Эксперт рассказал, что значит формулировка "либерализация визового режима"
    20:48 19.12.2015
    1042Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам эксперта, либерализация визового режима - это отмена туристических, одноразовых виз — не долгосрочная, не виз для работы, не виз на воссоединение семьи и т.д.
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Есть в Европе страны, которые выступят против отмены виз с Украиной
    19:53 19.12.2015
    3140Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук заявил, что Украина имеет шансы получить безвизовый режим с Евросоюзом с осени 2016 года, но некоторые члены могут выступить против этого.
    Выступление Джозефа Байдена в Верховной Раде
    Бондаренко: разрядки между США и РФ пока ожидать не стоит
    15:23 08.12.2015
    165
    Политолог Кость Бондаренко, анализируя выступление вице-президента США Джо Байдена, отмечает, что разрядки между США и РФ пока ожидать не стоит.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    Украине важно присутствие в Донбассе наблюдателей ОБСЕ – эксперт
    11:03 03.12.2015
    76Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук считает, что Украине нужно постоянно показывать, что на Востоке не все спокойно.
    Верховная Рада
    Эксперт: ЕС постоянно идет на уступки Украине
    14:39 11.11.2015
    155
    Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук считает, что в Верховной Раде идут обычные торги, которые так и остались в украинской политике.
    Ситуация в Сирии
    Эксперт: обострение ситуации в Сирии увеличит разногласия между США и РФ
    15:32 02.10.2015
    231Сирия: военное противостояние.
    Политолог Ростислав Томенчук отметил, что важной темой на Генассамблее ООН был конфликт в Сирии, и здесь тоже не было достигнуто четкого понимания и ситуация только обострилась после этой ассамблеи.
    На пограничном пункте пропуска на границе Украины. Архивное фото
    Эксперт: самый важный вопрос для Украины - возобновление контроля над границей
    21:10 01.10.2015
    327Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Если действительно идет речь об окончании войны, то Украине в переговорах стоит стать ведущей, а не ведомой, высказал свое мнение председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.
    Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
    ООН на наших глазах теряет статус и влияние - эксперт
    08:14 28.09.2015
    729Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    На сегодняшний день Организация Объединенных Наций может заниматься лишь защитой памятников, юридическими вопросами беженцев, переселенцев, мигрантов и национальных меньшинств, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Ростислав Томенчук.
    Заседание СБ ООН по трибуналу в деле по крушению Boeing 29 июля 2015 года
    Эксперт сообщил подробности инициативы Франции по ограничению права вето в СБ ООН
    22:11 25.09.2015
    318Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук считает, что инициатива Франции по поводу добровольного ограничения использования права вето членам СБ ООН - это устная инициатива, и изменения в Устав вносить не нужно.
    Здание ООН. Архивное фото
    Украина остается среди стран-приоритетов ООН - эксперт
    18:55 05.09.2015
    160
    По мнению эксперта, если бы Украина отходила на второй план, то "сказали бы, что мы все проекты выполнили, ситуация нормальная, стабильная, все, что хотели сделать, сделали".
    Доллары
    Поможет ли Запад? У ООН нет денег на помощь переселенцам в Украине
    17:37 05.09.2015
    1535Немирное перемирие на Донбассе.
    Дефицит бюджета ООН привел к тому, что на предоставление гуманитарной помощи украинским переселенцам из зоны АТО денег нет. Политолог Ростислав Томенчук рассказал, каким способом организация будет искать средства для предоставления помощи беженцам.
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