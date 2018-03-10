Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что Франции и Германии выгодно предоставить Украине безвизовый режим с ЕС, и до конца года это решение будет принято.
Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук уверен, что Украина не использует при переговорах по Донбассу в полной мере те возможности и гарантии, которые были ей предоставлены в Будапештском договоре.
Евросоюз требует от Великобритании как можно скорее запустить процесс выхода из сообщества. Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук считает, что политики пытаются ослабить экономическое давление на Союз.
Нидерландцы проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Последствия такого решения в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал Ростислав Томенчук, председатель правления Украинского института международной политики.
Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук ожидает, что украинцы начнут ездить в ЕС без виз с осени 2016 года, так как Европа подтвердила выполнение условий.
По мнению эксперта, это может быть Франция, потому что у них есть свое видение в связи с последними событиями, Греция, Кипр, Австрия. Также это может быть просто позиция какой-либо страны, которая обеспокоена волной миграции из Сирии.
Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук заявил, что Украина имеет шансы получить безвизовый режим с Евросоюзом с осени 2016 года, но некоторые члены могут выступить против этого.
Если действительно идет речь об окончании войны, то Украине в переговорах стоит стать ведущей, а не ведомой, высказал свое мнение председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.
На сегодняшний день Организация Объединенных Наций может заниматься лишь защитой памятников, юридическими вопросами беженцев, переселенцев, мигрантов и национальных меньшинств, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Ростислав Томенчук.
Председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук считает, что инициатива Франции по поводу добровольного ограничения использования права вето членам СБ ООН - это устная инициатива, и изменения в Устав вносить не нужно.
Дефицит бюджета ООН привел к тому, что на предоставление гуманитарной помощи украинским переселенцам из зоны АТО денег нет. Политолог Ростислав Томенчук рассказал, каким способом организация будет искать средства для предоставления помощи беженцам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".