Первый день саммита ЕС: тема №1 не Савченко, а "дело Скрипаля"

РИА Новости Украина

Первый день саммита ЕС прошел под знаком Солсбери: никакая другая тема из повестки дня, даже пошлины на сталь, не интересовала иностранных журналистов так, как "дело Скрипаля". И во многом из-за премьера Великобритании Терезы Мэй, приехавшей в Брюссель, кажется, в меньшей степени обсуждать Brexit, чем разъяснять лидерам тонкости британского взгляда на инцидент с отравлением, пишут РИА Новости.

Итогом сначала стало официальное заявление, не сильно отличающееся в формулировках от ранее уже согласованного главами МИД, а затем неофициальный "слив" на источники в западные агентства об отзыве из РФ для консультаций посла Евросоюза. Из вышедших общаться с прессой после саммита политиков это подтвердил премьер Швеции.

Между тем, обсуждение и согласование трех абзацев, в которых формально не оказалось никаких конкретных мер, продолжалось поздним вечером в течение почти трех часов. Несмотря на обвинения Британии в адрес РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, ЕС в документе ограничился лишь намерением следить за реакцией российской стороны и на этой основе вырабатывать дальнейшие шаги. Именно это в начале недели и заявляла глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Согласно заключению состоявшегося в понедельник совета по иностранным делам ЕС, было решено на данном этапе отслеживать ситуацию и смотреть на реакцию РФ.

При этом еще днем, перед началом заседания Евросовета, главной интригой оставались намерения стран ЕС по возможным мерам реагирования на "дело Скрипаля". Ситуацию пыталась подогреть Тереза Мэй, анонсировавшая перед приездом в Брюссель проведение брифинга для лидеров стран по Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал британский полицейский, который также был помещен в больницу.

"Токсичная" тема

Намерения Лондона использовать площадку Евросовета, изначально заявлявшуюся для обсуждения экономических вопросов и Brexit, для продвижения скандала вокруг отравления в Солсбери привело к тому, что фактически все иные темы, даже торговля с США, оказались в тени. Промежуточная пресс-конференция вечером, на которой журналисты ждали заявления по "делу Скрипаля", оказалась короткой, потому что дискуссия по этой теме к тому моменту еще не состоялась. Распространенный же по итогам обсуждения релиз с заключениями по торговле, защите персональных данных и Парижскому соглашению остался почти незамеченным.

Днем, когда премьеры и президенты съезжались на переговоры, почти все журналисты задавали вопросы, какой будет реакция ЕС. Как показали заявления политиков в течение дня, позиции стран, единогласно выражающих солидарность с Лондоном и осуждающих инцидент, в части возможного реагирования на произошедшее разнятся: некоторые высказывались за более жесткие формулировки, другие призывали дождаться деталей и не спешить с решениями.

Уже вечером на национальных пресс-конференциях, где лидеры стран обычно отвечают на вопросы своих журналистов, тема РФ и Солсбери также оказалась одной из главных. Так, почти половину времени выступления премьер Бельгии посвятил ответам на вопросы именно по РФ и "делу Скрипаля". Даже отдельная трехсторонняя встреч лидеров Британии, Германии и Франции на полях Европейского совета в Брюсселе оказалась посвящена Солсбери.

Читайте также: "Сакральная жертва": новые версии отравления Скрипаля

Национальные нюансы

Премьер Финляндии Юха Сипиля заявил, что введение новых ограничительных мер против РФ из-за "дела Скрипаля" возможно только после проведения полного расследования произошедшего в Солсбери. Премьер Бельгии Шарль Мишель призвал не терять самообладание и принимать продуманные и подходящие решения. Премьер Ирландии Лео Варадкар не стал отвечать на вопрос журналистов перед началом Евросовета в Брюсселе, считает ли он Россию ответственной за инцидент в Солсбери.

Премьер Греции Алексис Ципрас призвал "очень осторожно и ответственно" отнестись к "делу Солсбери" и не обострять отношения с Россией. Прежде чем принимать решение о какой-либо реакции по делу об отравлении Сергея Скрипаля, нужно выслушать на Евросовете доклад премьера Британии Терезы Мэй, призывал премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Жестче других по этому поводу высказывались представители стран Восточной и Центральной Европы. К примеру, Литва рассматривает возможность выслать из страны сотрудников российской разведки, заявила журналистам президент этой страны Даля Грибаускайте.

В итоге страны ЕС решили не спешить с ответом, заявив, что будут координироваться в выработке "последствий" в зависимости от того, какие ответы предоставит РФ. Вместе с тем, в формулировках саммита подчеркнуто, что Евросовет согласен с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".

…И, наконец, о торговле

Европейский совет также подтвердил в четверг в заключении по итогам саммита приверженность открытой и основанной на правилах многосторонней торговой системе, в основе которой лежит ВТО, тем самым завуалированно обращаясь к своему трансатлантическому партнеру — США.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в настоящий момент принципы торговли ЕС в отношении США нечестные, и он будет работать над тем, чтобы эти правила игры изменились.

"Европейский Совет поощряет прогресс на всех текущих переговорах по амбициозным и сбалансированным соглашениям о свободной торговле, в частности с Мексикой и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Он с нетерпением ожидает подписания и заключения соглашений, достигнутых с Японией и Сингапуром", — говорится в заключении.

Еврокомиссии поручено рассмотреть вопрос о том, каким образом можно усилить контроль за выполнением обязательств, взятых на себя третьими странами.

"ЕС будет продолжать проводить активную торговую политику, продвигать свои ценности и стандарты во всем мире и стремиться к созданию равных условий", — указано в документе.

В среду стало известно, что еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс договорились начать консультации на уровне администрации президента США Дональда Трампа для поиска взаимовыгодного решения по ввозным пошлинам на сталь и алюминий.