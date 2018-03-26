"Солсберийский" саммит ЕС: жесткие решения, вызывающие страх

Олег Зегонов — Брюссель, для РИА Новости Украина

Саммит ЕС завершился в Брюсселе на поддержанной единогласно его участниками "солсберийской" осуждающей ноте: как и в первый день, журналисты настойчиво выуживали из лидеров информацию о планируемых мерах против РФ, а собственная повестка союза, как и торговые разногласия с США, стала лишь фоном для неоднократного повторения политиками слов о солидарности с Британией и полном согласии с ее оценкой произошедшего.

Лидеры стран ЕС согласовали на саммит общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают в ближайшие дни, возможно, уже к понедельнику, собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов, пишут РИА Новости.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.

В ходе дискуссии, которая оказалась совсем не простой для руководства ЕС, высказывались и более жесткие предложения, например об увеличении срока продления антироссийских санкций с полугода до года. В итоге ограничились индивидуальными мерами стран. И именно в этом кроется главный компромисс переговоров: в условиях, когда одни страны ЕС настроены более воинственно в отношении РФ, а другие призывают не рубить с плеча, возможность с отсрочкой принимать решения, согласующиеся с национальными интересами, оставляет определенный зазор в крепко сбитом Британией консенсусе по инциденту в Солсбери.

Так, все лидеры стран ЕС, комментировавшие итоги саммита в части его решений по "делу Скрипаля", повторили заключения саммита о поддержке выводов Лондона, но не все захотели сразу же ясно заявить, какие именно меры они планируют, отвечая на уточняющие вопросы журналистов общими словами. Некоторые и вовсе давали понять, что сначала посмотрят, как будут действовать другие, а потом и сами примут решение. Глава Евросовета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции признал, что меры, вероятно, примут не все страны.

Наиболее ясно свои намерения проговорили некоторые представители Прибалтики и Восточной Европы.

Ранее источники на саммите ЕС в Брюсселе подтвердили, что ряд стран изучает вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери. В СМИ назывались Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Тон с самого утра задала президент Литвы Даля Грибаускайте, заявившая, что ожидает уже со следующей недели принятия странами ЕС своих собственных ответных мер. Позднее пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Гинтс Егерманис заявил, что Латвия в связи с "делом Скрипаля" планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства РФ.

Чехия может выслать несколько российских дипломатов, заявил со своей стороны премьер Андрей Бабиш. Он уточнил, что речь пойдет о нескольких дипломатах. Президент Чехии Милош Земан примет главу МИД по этому вопросу в следующий четверг.

ЕС предпримет общие действия, вероятнее всего, в понедельник, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, о каких действиях идет речь, пояснив, что это будут одинаковые меры со стороны всех стран. Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о высылке российских дипломатов, он ответил, что "принимаются во внимание всякие варианты".

Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что ряд стран ЕС изучают вопрос о возможной высылке дипломатов РФ, но не дал конкретного ответа на вопрос, планирует ли республика последовать за Великобританией и выслать российских дипломатических сотрудников.

Президент Румынии Клаус Йоханнис не дал прямого ответа на вопрос о возможных мерах против РФ из-за инцидента в Солсбери, отметив лишь, что каждая страна ЕС рассматривает такое решение на своем уровне. В том же духе высказался и премьер Хорватии Андрей Пленкович журналистам, заявивший, что страна "рассмотрит все опции и затем, при необходимости, предпримет такие меры".

Франция и Германия в ближайшее время примут скоординированные решения по инциденту в Солсбери, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. "Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения", — сказал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция вместе с остальными странами Евросоюза будут продолжать обсуждение дальнейших мер.

"Мы хотим координироваться в вопросе о нашей реакции, мы сообщим вам о том, как будет выглядеть эта реакция, когда согласование закончится. Но мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что такая реакция необходима дополнительно к отзыву постпреда (ЕС в РФ)", — сказала Меркель.

Глава Евросовета Дональд Туск на назвал точное число стран ЕС, которые могут на национальном уровне принять решения о применении дипломатических мер против РФ из-за инцидента в Солсбери. "Более чем одна, но я не думаю, что это будет вся группа", — сказал он, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.

Более того, он признал наличие разногласий между странами Евросоюза по мерам в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. "Политический ландшафт по отношению к России непрост в том, что касается совместной позиции 28 стран", — сказал он.

Евросовету при согласовании общей позиции по "делу Скрипаля" потребовалось преодолеть сопротивление высказывавшихся за проявление сдержанности Греции, Кипра, Венгрии, Чехии и Италии.

Нередкой среди лидеров ЕС была позиция с призывом не рвать отношения с РФ даже несмотря на осуждение инцидента в Солсбери.

Австрия не будет высылать российских дипломатов из страны на фоне "дела Скрипаля", заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. За диалог с РФ высказался министр Бельгии Шарль Мишель. "Мы заявили о солидарности с Великобританией.., но в то же самое время мы заинтересованы в поддержании диалога с Россией", — сказал он, обратив внимание, что, несмотря на инцидент со Скрипалем, Лондон не отзывал своего посла в РФ.

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Италия солидарна с позицией ЕС, но призывает сохранять "необходимое пространство для диалога", заявил премьер страны Паоло Джентилони. По словам премьера Греции Алексиса Ципраса, на саммите ЕС он призвал избегать логики "холодной войны" в отношениях с Россией.

Премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что Дублин "посмотрит в ближайшие дни, хотим ли мы предпринять индивидуальные действия в отношении российских дипломатов в Ирландии".

Руководство Финляндии должно подумать о возможной высылке российских дипломатов, но на окончательное решение об этом повлияет позиция других стран Евросоюза, сказал премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля. Меры Испании в отношении России в связи с отравлением в Солсбери будут зависеть от общей позиции всех стран Евросоюза, отметил премьер страны Мариано Рахой.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказал мнение, что, несмотря на единогласное осуждение странами ЕС инцидента в Солсбери, Евросоюз нуждается в канале диалога с Москвой.

Если принятие мер ожидается в течение одной недели-двух, то срок отзыва постпреда ЕС в РФ для консультаций может занять порядка месяца, заявил РИА Новости осведомленный источник.

Несмотря на поглотившую саммит тему инцидента в Солсбери, главы государств обсудили новые пошлины США на импорт стали и алюминия из третьих стран.

По итогам обсуждения монетарного и экономического союза глава Евросовета Дональд Туск заявил, что экономическая ситуация в Евросоюзе в настоящее время самая благоприятная со времен введения евро. Он также отметил, что экономика ЕС вернулась к докризисным уровням роста.

"Это очень хорошее время подумать стратегически над нашими долгосрочными амбициями", — сказал он.

Говоря о реакции ЕС на решение США приостановить действие новых пошлин на ввоз стали и алюминия, присутствовавший на саммите глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что в этом есть как хороший, так и плохой аспект для ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Но для Евросоюза, а также ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая.

Юнкер заявил, что решение США приостановить действие пошлин признает роль ЕС как длительного и заслуживающего доверие партнера по безопасности, а также тесного торгового партнера. Юнкер считает это "хорошей частью" новостей, поступивших накануне из Соединенных Штатов.

При этом "плохая" их часть в том, что переговоры с США по этому теме, по мнению Юнкера, к 1 мая будет довольно сложно завершить. Поэтому ЕС продолжит выступать за постоянное исключение всего ЕС из действия новых тарифов США, заявил Юнкер.

ЕК ранее сообщала, что если США все-таки введут новые пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, то она будет готова ответить на это в рамках правил Всемирной торговой организации.

Саммит 27 остающихся в ЕС стран в пятницу ожидаемо принял указания по новому этапу переговоров с Великобританией о "разводе" — по структуре будущего партнерства после отделения страны от союза. По словам Туска, Евросоюз готов начать эти переговоры с Британией.

Лидеры 27 стран ЕС подчеркнули намерение сохранить тесное партнерство с Великобританией после Brexit в сфере экономики, борьбы с терроризмом и международной преступностью, обороны и внешней политики, говорится в тексте указаний, согласованных саммитом.

Евросоюз также готов рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговле со страной после ее отделения от ЕС.