Саммит ЕС под знаком Солсбери: повестка дня

РИА Новости Украина

Лидеры стран ЕС соберутся в четверг и пятницу в Брюсселе на заседание Европейского совета. Повестка дня мартовского саммита ЕС, изначально планировавшегося для обсуждения преимущественно экономических и внутренних вопросов Евросоюза, в том числе Brexit, официально дополнилась на фоне раздуваемого Лондоном дела об отравлении в Солсбери пунктом об обсуждении дела Скрипаля; по его итогам ожидается согласованное заявление.

Главы государств и правительств также рассмотрят ряд других актуальных вопросов, включая налогообложение, тематику Западных Балкан и Турции. Лидеры ЕС обсудят Brexit (в формате ЕС 27) и еврозону (в формате саммита Евро), пишут РИА Новости.

В преддверии саммита на улицах в центре Брюсселя стали чаще заметны военные патрули. В понедельник полиция сообщила об усилении мер безопасности, перекрыв улицы, ведущие к центральной площади "европейского квартала" имени Робера Шумана.

"Ожидается, что Европейский совет одобрит заключение, решительно осуждающее нападение, которое имело место против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй проинформирует участников встречи, после чего лидеры обсудят инцидент и его возможные последствия", — говорится в официальной повестке дня встречи.

При этом в программе Россия формально не упоминается в контексте инцидента в Солсбери.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск в обращении к участникам саммита ЕС призвал сделать выводы по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, усилив, в частности, сотрудничество с НАТО в вопросах безопасности.

"После нападения в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но и сделать оперативные выводы, поскольку этот инцидент ставит под угрозу нашу общую безопасность", — говорится в письме Туска.

"Поэтому я предлагаю укрепить нашу устойчивость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в том числе за счет более тесного сотрудничества между институтами ЕС, нашими государствами и НАТО. Мы должны также продолжать наращивать наши возможности по противодействию гибридным угрозам, в том числе в киберсфере, стратегической коммуникации и контрразведке", — отмечается в документе.

Он также сообщил, что в рамках саммита запланирован ужин, в ходе которого, как ожидается, лидеры одобрят общее заключение по этому делу. В среду он подтвердил, что рассчитывает на единогласную поддержку заявления.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Adrian DENNIS / AFP Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля

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Ожидается, что Евроcовет примет руководящие принципы в отношении будущих отношений с Великобританией, а также выслушает доклад главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье о прогрессе на переговорах с Лондоном.

Эти руководящие принципы послужат мандатом для начала обсуждения рамок будущих отношений ЕС и Британии вне союза. Встреча предоставит возможность лидерам ЕС обсудить с главным переговорщиком ЕС состояние дел на переговорах и последующие шаги. Уже в среду Туск заявил, что рекомендовал лидерам стран-членов Евросоюза одобрить на саммите общую линию ЕС по будущим отношениям с Лондоном.

ЕС и Великобритания ранее уже договорились о значительной части условий будущего соглашения о "разводе", заявил на этой неделе Барнье — в частности, об урегулировании финансовых обязательств страны перед союзом после Brexit, а также по правам граждан, о переходном периоде в отношениях, который должен начаться после отделения страны от Евросоюза. Договоренности, достигнутые между Евросоюзом и Великобританией по условиям их "развода", должны еще быть ратифицированы всеми сторонами этого соглашения.

twitter.com/ImperioMundial Флаги ЕС и Великобритании

Другой большой темой саммита станут торговые отношения с США, которые намерены ввести пошлины на сталь и алюминий. Туск заявил письме к участникам саммита, что Евросоюз должен готовиться ко всем возможным сценариям в переговорах с США по тарифам на сталь и алюминий, но ответ ЕС будет ответственным и разумным.

"Европейский совет проведет углубленное обсуждение вопросов торговли. Основное внимание будет уделено недавнему объявлению президента США Дональда Трампа об увеличении тарифов на сталь и алюминий. Главы государств и правительств, вероятно, призовут к продолжению диалога с США, более широкому трансатлантическому единству и необходимости избегать любой эскалации", — говорится в материалах к саммиту.

Ожидается, что лидеры заявят о законных основаниях для возможного принятия ЕС пропорциональных и совместимых с правилами ВТО ответных мер.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

В экономической части саммита также заявлены тема борьбы с уходом от уплаты налогов, вопросы зоны евро, которые будут обсуждаться в формате 19 стран-участниц монетарного союза.

Международная повестка Евросовета не ограничивается только инцидентом с отравлением в Солсбери. Лидеры стран ЕС обсудят планы подготовки саммита ЕС-Западные Балканы 17 мая в Софии.

"В заключениях саммита будет отмечено, что лидеры ожидают проведение саммита ЕС-Западные Балканы, который, как ожидается, сосредоточится на подтверждении европейской перспективы для региона, запуске конкретных инициатив и решении таких вопросов, как миграция и безопасность", — говорится в повестке.

Кроме того, участники встречи обсудят ситуацию в Турции и, как ожидается, примут заявление с поддержкой Кипру в контексте напряженности, возникшей в последнее время в Восточном Средиземноморье.

Корабли турецкого флота блокируют плавучую буровую установку Saipem, которая проводит бурение в исключительной экономической зоне Кипра для итальянской нефтяной компании Eni. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявлял, что Турция продолжает провокации, и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.