Саммит глав КНДР и США: выбор места встречи не случаен

РИА Новости Украина

Стало известно, что одно из самых ожидаемых и прорывных международных событий – встреча глав США и КНДР — состоится 12 июня в Сингапуре. О времени и месте встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter. Эксперт Дипломатической академии КНР Жэнь Юаньчжэ (Ren Yuanzhe) в интервью Sputnik объяснил, почему выбор места проведения такого крупного события не случаен: "Выбор Сингапура местом саммита КНДР-США с одной стороны неожиданный, с другой стороны, в нем нет ничего удивительного. Сингапур был в числе возможных мест переговоров, хоть и ранее многие предполагали, что вероятность их проведения в демилитаризованной зоне более высока. Сравнивая с другими четырьмя вариантами, у Сингапура имеются следующие преимущества.

Во-первых, это развитая страна с хорошей инфраструктурой, высоким уровнем социального обеспечения и общественного порядка. К тому же, у страны есть большой опыт организации различных международных событий. Проведение саммита глав КНДР и США в Сингапуре – неплохой выбор по крайней мере с точки зрения материально-технического обеспечения, он вполне способен предоставить отличные условия работы участникам. Для сравнения, инфраструктура в демилитаризованной зоне устаревшая.

, Сингапур придерживается нейтральной позиции в ведении внешней политики, в стране проводилось немало важных переговоров и согласований. Обычно для проведения крупномасштабных саммитов требуется поддержка посольства. Между Сингапуром и КНДР установлены дипломатические отношения, посольство в Сингапуре является одним из 47 посольств КНДР в странах мира. В то же время Сингапур – один из самых близких партнеров США в Тихоокеанском регионе. Поэтому особый статус Сингапура также стал важным фактором при выборе его в качестве места встречи. В-третьих, говоря о географических преимуществах, Сингапур расположен в менее, чем пяти тысячах км от Пхеньяна. Борту главы КНДР "Ястреб-1" не придется прерывать полет, можно долететь прямым рейсом прямо до места события. Взлет и посадка американского "борта номер один" будет также удобной. Это – абсолютное преимущество Сингапура в сравнении с такими европейскими странами, как Швейцария и Швеция.

Конечно, Сингапур не может упустить такую уникальную возможность повысить свою позицию в международном рейтинге. Проведение такого крупного события в стране имеет важное значение для проявления международного статуса Сингапура и выражения концепции "небольшой страны с большой дипломатической ролью". Поэтому в Сингапуре тоже рады проведению мероприятия, которое привлечет внимание всего мира".

Китай считает предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына важным шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова и достижения стабильности в регионе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан (Geng Shuan).

Эксперт Дипломатической академии КНР Жэнь Юаньчжэ считает, что в центре внимания планируемой встречи, конечно же, окажется вопрос денуклеаризации, отметив, что с оптимизмом смотрит на результаты переговоров: "Проблема денуклеаризации, безусловно, в центре внимания. Соглашение, которое КНДР и США могут достичь по проблеме денуклеаризации, напрямую повлияет на ситуацию на полуострове, на мир и развитие Северо-Восточной Азии. По вопросу денуклеаризации всегда были неcсостыковки между подходом КНДР к этому вопросу и концепцией международного сообщества и США. По мнению Северной Кореи, денуклеаризация должна осуществляться постепенно, шаг за шагом, решение за решением. КНДР добровольно осуществляет действия, в тоже же время международное сообщество, включая США, должно обеспечить определенную экономическую помощь, уменьшить санкции.

JUNG YEON-JE / AFP Флаг КНДР

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Правительство Трампа надеется, что денуклеаризация завершится раз и навсегда и лучше всего решить эту проблему во время президентства Трампа. Поэтому с этой точки зрения стороны по-прежнему имеют некоторые различия (в подходах – прим.ред). На мой взгляд, денуклеаризация — очень сложная проблема, которая не может быть решена быстро. Поскольку Северная Корея в настоящее время выступила добровольно за денуклеаризацию, международное сообщество, включая США, должно воспользоваться возможностью для содействия этому процессу. Однако КНДР очень сложно пойти на компромисс и решить ядерную проблему в краткосрочной перспективе. Кроме того, на саммите также будут затронуты темы установления дипломатических отношений между США и КНДР, преобразования механизма мирного развития полуострова, экономического развития Северной Кореи и открытости. Однако вопрос денуклеаризации по-прежнему будет ключевым и определяющим исход саммита".

В опубликованной сегодня редакционной статье издания Global Times отмечается, что выбор Сингапура местом переговоров – результат "упорства и настойчивости" Трампа. Американская сторона не рассмотрела один из городов Китая или демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи, возможно, чтобы не затрагивать имидж главы США. По мнению авторов статьи, влияние Пекина слишком велико, произойди встреча в Пекине – внимание общественности будет разделено. Что касается демилитаризованной зоны, где встретились главы Южной и Северной Кореи, встреча там могла бы повторить сценарий и вызвать впечатления, аналогичные переговорам Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Сингапур станет самым отдаленным от КНДР (за исключением Москвы) со времен окончания "холодной войны" местом, которое посещал лидер КНДР. Согласие Ким Чен Ына на встречу с Трампом в Сингапуре требует смелости и самоуверенности. Подобный выбор Ким Чен Ына можно расценить как проявление готовности принять и уважать принципы международного права, подчеркивают авторы статьи.