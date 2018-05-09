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    КНДР освободила из заключения троих американцев - Трамп

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (100)

    (обновлено: )16
    В КНДР содержались под стражей три гражданина США. Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, арестованном преподавателе Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанном его коллеге Ким Хак Соне.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео провел "хорошую" встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    "Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением. Судя по всему, они в хорошем здравии. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей", — заявил Трамп в Twitter.

    Ранее сообщалось, что госсекретарь прибыл в КНДР на переговоры. Это уже второй визит Помпео в страну, первый был осуществлен в качестве директора ЦРУ.

    В КНДР содержались под стражей три гражданина США. Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, задержанном в 2005 году, арестованном в апреле прошлого года преподавателе политехнического университета Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанном в мае 2017 года его коллеге Ким Хак Соне. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.

    Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая – после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы, но стороны близки к этому.

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