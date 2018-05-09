SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в КНДР на переговоры, сообщает телеканал ABC.

Ранее о поездке Помпео объявил президент США Дональд Трамп. Это уже второй визит Помпео в страну, первый был осуществлен в качестве директора ЦРУ.

Помпео намерен подготовить почву для саммита Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также поднять вопрос о трех американцах, содержащихся в заключении в КНДР.

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Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.