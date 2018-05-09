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    В мире

    Помпео прибыл в КНДР на переговоры

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (99)

    (обновлено: )19
    Госсекретарь США намерен подготовить почву для саммита Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также поднять вопрос о трех американцах, содержащихся в заключении в КНДР.
    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в КНДР на переговоры, сообщает телеканал ABC.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Невозможное возможно. Cаммит КНДР и Южной Кореи

    Ранее о поездке Помпео объявил президент США Дональд Трамп. Это уже второй визит Помпео в страну, первый был осуществлен в качестве директора ЦРУ.

    Помпео намерен подготовить почву для саммита Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также поднять вопрос о трех американцах, содержащихся в заключении в КНДР.

    Читайте также: Тайный визит Помпео. Переговоры США — КНДР и позиция Китая

    Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери

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