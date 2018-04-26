КНДР отказывается от ядерных испытаний. Будущее полуострова

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

21 апреля в мировом информационном пространстве появилась новость о том, что КНДР приняла решение остановить ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Соответствующее решение должно создать позитивный фон накануне Межкорейского саммита 27 апреля, а также стать основой для прямых переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Контуры прямых переговоров начали просматриваться несколько месяцев назад. О том, что подготовительная работа относительно переговоров ведется стало понятно, когда Трамп подтвердил информацию американских СМИ: директор ЦРУ Майк Помпео, ныне являющийся ключевым кандидатом на должность главы Госдепартамента после отставки Рекса Тиллерсона, летал в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном. Сам Трамп в официальном Twitter-аккаунте высказывал готовность провести двустороннюю встречу с главой КНДР.

Однако, необходимо заметить, что Трамп находится под сильным внутриполитическим давлением, не имея, помимо прочего, существенных успехов на международной арене. Представляется, что 45-ый президент США будет готов встречаться с северокорейским лидером лишь в том случае, если к тому моменту дипломаты выйдут на некие договоренности, а задачей Трампа и Ким Чен Ына будет лишь институциализировать эти самые договоренности. Потому не исключено, что со стороны США эта встреча будет всячески затягиваться под различными предлогами, вроде поиска нейтральной переговорной площадки. К тому же, внутри США сильно военно-промышленное лобби, не желающее расставаться даже с малой частью «кормушки», что объективно произойдет в случае демилитаризации Корейского полуострова. Хотя если Трамп сумеет достигнуть принципиальных договоренностей относительно денуклеаризации Корейского полуострова, это станет хорошим пиаром для него и неплохой стартовой площадкой для переизбрания на второй президентский срок.

Сам же Ким Чен Ын, идя на переговоры с американцами, ничем не рискует. Даже сам факт переговоров, если они и не станут успешными, будет большой победой Пхеньяна. В истории не так уж и много примеров, когда мировой гегемон шел на попятную и вынужден был идти за стол переговоров, не будучи в состоянии решить вопрос силовым либо санкционным путем. В принципе, у КНДР в случае с ядерными пусками была лишь одна цель – добиться переговоров, где будут получены твердые гарантии безопасности. Отчасти Пхеньян сумел-таки добиться поставленных задач. Максимально подняв ставки, напугав мир ядерной войной, Пхеньян заполучил эффективное вооружение для защиты от иностранной интервенции и одновременно вынудил сильных мира сего соглашаться на переговоры. В общем-то, неудивительно, что намедни западный журнал Time назвал Ким Чен Ына одним из самых влиятельных людей мира.

Приняв решение об отказе от ядерных испытаний и пусков ракет, Ким Чен Ын сделал шаг назад, который ему, в сущности, ничего не стоит, зато позволяет заполучить шанс на нормализацию отношений с США и соседями по региону. К тому же, решение об отказе проводить пуски ракет в случае изменения политической конъюнктуры может быть пересмотрено. Ведь совершенно точно, что Пхеньян не будет брать на себя никакие односторонние обязательства по отказу от ядерного оружия, если в ходе переговорного процесса не сумеет заполучить твердые гарантии безопасности от международных игроков. Под ними подразумевается не столько США ("гарантии" американцев хорошо известны на примерах Януковича и Каддафи), сколько Китая и поддерживающей его России. От США же Пхеньян наверняка будет требовать снятия экономических санкций, а также частичной демилитаризации Южной Кореи и Японии. В случае снятия санкций и перераспределения оборонного бюджета в пользу гражданского сектора, КНДР сумеет заполучить мощный драйвер для экономического роста. На последнем пленуме ЦК Трудовой партии КНДР в качестве основного стратегического курса страны провозглашено развитие экономики и поднятие уровня благосостояния народа, что планируется достичь в том числе благодаря высвобождению средств из оборонного сектора. Экономический потенциал КНДР не стоит недооценивать – очевидно, что проводить успешные ядерные испытания возможно лишь при наличии серьезной научной и промышленной базы.

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Отдельные украинские эксперты назвали решение КНДР по отказу пусков ракет частью так называемой "большой сделки" между Трампом и Путиным. Насколько вообще возможна некая "большая сделка" между США и РФ на нынешнем этапе развития международных отношений, пускай решает каждый читатель сам, но в данном случае высказывания данных экспертов, что называется, мимо кассы. У Российской Федерации в отличие от СССР очень ограниченное влияние на КНДР, которое заключается разве что в поставках минерального и аграрного сырья и отдельных изделий ВПК, но это не столь принципиально. Традиционным "смотрящим" за КНДР уже не первое десятилетие является Китай, в чьей системе национальной обороны Северная Корея играет очень важную роль. Несмотря на то, что КНР (наряду с РФ) в сентябре прошлого года голосовала в Совбезе ООН за ужесточение санкций против КНДР, негласно Поднебесная поддерживает Пхеньян, нарушая санкционный режим, поскольку рассматривает КНДР как противовес Южной Корее и Японии. Пойдя на уступки относительно КНДР, Пекин будет наверняка требовать от США прекращения недавно начавшейся торговой войны (введение пошлин на китайские товары, экспортируемые в США) и, равно как и КНДР, частичной демилитаризации Южной Кореи и Японии.

Идеальным вариантом решения "северокорейской проблемы" представляется объединение Южной Кореи и Северной Кореи в единое государство, пускай на сегодняшний день это умозрительные расклады. Вероятно, такой вариант устроил бы практически все внешние силы, вовлеченные в переговорный процесс по денуклеаризации КНДР и наверняка бы привел к военно-политической разрядке в милитаризирующемся Азиатско-Тихоокеанском регионе, который постепенно становится ключевым экономическим регионом мира. Единая Корея стала бы серьезным игроком на международной арене, способным балансировать интересы Китая и России, США и Японии в регионе. Впрочем, как и в случае с распадом СССР, руководство КНДР и Республики Корея наверняка желают иметь собственную вотчину, будучи не в восторге от перспектив потерять должности и "кормовую базу" в случае объединения – очевидно, что при таких раскладах кому-то да придется "подвинуться" (такой себе местечковый сепаратизм). Помимо этого, Пхеньян согласится на объединение лишь в том случае, если оно будет происходить на базе политической системы КНДР – в противном случае, объединение будет восприниматься как недружественное поглощение.

В целом, на фоне набирающей обороты новой Холодной войны отказ КНДР от ядерных испытания является одной из немногих позитивных новостей. И если в переговорном процессе между КНДР и США будет прогресс, тогда действительно можно будет смотреть с осторожным оптимизмом на вопрос урегулирования иных, не менее сложных, международных проблем, включая Сирию и Украину.