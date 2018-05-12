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    КНДР сообщила, когда закроет ядерный полигон

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (104)

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    Как стало известно, планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны.
    Народная армия КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. 

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Невозможное возможно. Cаммит КНДР и Южной Кореи
    ЦК Трудовой партии КНДР решил провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

    Как стало известно, планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны.

    Как передает ЦТАК, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.

    Ранее глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео сообщил о своем согласии на проведение проверок ядерных объектов его страны.

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