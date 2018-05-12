КНДР сообщила, когда закроет ядерный полигон

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.

ЦК Трудовой партии КНДР решил провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Как стало известно, планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны.

Как передает ЦТАК, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео сообщил о своем согласии на проведение проверок ядерных объектов его страны.