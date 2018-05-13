Трамп отреагировал на решение закрыть ядерный полигон в КНДР

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп приветствовал готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

"Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" — написал в Twitter Трамп, который планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Напомним, ЦК Трудовой партии КНДР решил провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Как стало известно, планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны.