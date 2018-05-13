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    Трамп отреагировал на решение закрыть ядерный полигон в КНДР

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    Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что решение КНДР по закрытию ядерного полигона - очень умный и любезный жест.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп приветствовал готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Невозможное возможно. Cаммит КНДР и Южной Кореи

    "Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" — написал в Twitter Трамп, который планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

    Напомним, ЦК Трудовой партии КНДР решил провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Как стало известно, планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны.

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