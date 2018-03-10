По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, излишнее увеличение вооружения страны НАТО усмотрели в Калининграде, в Крыму, у Баренцева, Балтийского и Черного морей, а также в Восточном Средиземноморье.
По словам бывшего гендиректора MI5 Эванса Веадейла, в настоящий момент разведка Великобритании обменивается информацией с европейскими странами в рамках соглашения ЕС. Если Британия покинет ЕС, то Евросоюз пересмотрит соглашение уже без ее участия.
По словам Медведева, прямая обязанность президента Порошенко, правительства Украины и парламента - найти компромисс, достигнуть конституционного большинства, поменять конституцию, начать применение ранее принятых законов.
За год реализации минских договоренностей удалось достичь значительного сокращения применения тяжелого вооружения в Донбассе, однако боевые действия не прекратились полностью, считает замглавы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Формат "Восточного партнерства" лишь создает иллюзию, а не реальную перспективу членства в Евросоюзе для таких стран, как Украина, Белоруссия, Молдавия, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
Европа играет в нечестную игру, полагает крупнейший производитель куриного мяса в Украине, и называет катастрофически малыми квоты, установленные Европой для Украины. Неужели анонсируемых открытий рынков так и не произошло?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".