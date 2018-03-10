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    договоренности

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Вашингтон. Архивное фото
    ООН: США прекратили свое участие в глобальном договоре о миграции
    06:55 03.12.2017
    414Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Согласно заявлению миссии США при ООН, многие положения нью-йоркской декларации не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Дональда Трампа.
    Ассоциация с ЕС: что получила и что потеряла Украина — мнение Золотарева. Видео
    Эксперт подвел итоги, что получила и потеряла Украина от ассоциации с ЕС 
    05:42 16.07.2017
    1432Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    По словам политолога руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в случае же с саммитом Украина — ЕС видна жирная точка в истории евроромантизма.
    Александр Мороз
    Александр Мороз о распаде СССР, СНГ и Украине
    15:21 08.12.2016
    1428
    Экс-спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз в эфире ГС прокомментировал, как создавалось СНГ, что было сделано не так, и почему сегодня выход Украины из содружества ничего не означает.
    Петр Порошенко
    Порошенко опроверг наличие тайных договоренностей с Западом по "Минску"
    22:35 23.10.2016
    240"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что все договоренности по Минску в виде комплекса мер, протокола от 5 сентября, меморандума, четко обнародуются.
    Интервью Петра Порошенко украинским телеканалам 23 октября
    Порошенко назвал две альтернативы минскому процессу
    21:41 23.10.2016
    2798"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, политические силы и их сторонники, которые выступают против "Минска", не получат ни мира, ни территорий.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция)
    Главы МИД не согласуют "дорожную карту" по Донбассу до конца ноября - СМИ
    21:49 22.10.2016
    525Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Как заявил высокопоставленный украинский дипломат, причастный к разработке документа, новая встреча глав государств в "нормандском формате" до конца года маловероятна.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Столтенберг считает, что Россия не соблюдает договоренности с НАТО
    05:23 21.06.2016
    733АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, излишнее увеличение вооружения страны НАТО усмотрели в Калининграде, в Крыму, у Баренцева, Балтийского и Черного морей, а также в Восточном Средиземноморье.
    Президент США Барак Обама и премьер-министр Японии Синдзо Абэ идут на совместную пресс-конференцию в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, США.
    Обама заявил о незаинтересованности России в ядерном разоружении
    05:34 22.05.2016
    3799
    По словам американского президента Барака Обамы, в вопросе ядерного разоружения можно было бы пойти и дальше, но Россия до настоящего момента не проявила заинтересованность в подобных действиях.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    Выход Великобритании из ЕС навредит ее безопасности - разведка
    06:17 08.05.2016
    75
    По словам бывшего гендиректора MI5 Эванса Веадейла, в настоящий момент разведка Великобритании обменивается информацией с европейскими странами в рамках соглашения ЕС. Если Британия покинет ЕС, то Евросоюз пересмотрит соглашение уже без ее участия.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Путин заявил, что Киев не может выполнить минские договоренности
    08:44 07.05.2016
    5715Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам президента РФ, выполнение минских договоренностей упирается в неспособность украинского руководства выполнить свои обязательства по политическим аспектам "минских соглашений".
    Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу
    Переговоры в Минске не дали желаемых результатов - замгенсека НАТО
    22:29 17.04.2016
    1562Донбасс: мир или война.
    Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу отметил, что результаты минских переговоров "несколько разочаровывают, но назвать это провалом пока что нельзя".
    Активисты на Банковой договорились с Администрацией президента
    Активисты на Банковой договорились с АП, пикет сворачивают
    13:15 09.04.2016
    665Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    К митингующим около полудня вышел представитель АП Григорий Кривак и заверил пикетчиков в том, что их требования будут выполнены. Участники прекращают пикет под АП.
    МИД РФ
    МИД РФ: США должны более плотно работать с Киевом по "Минску-2"
    17:49 27.03.2016
    719Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Как сообщил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, никакие договоренности, достигнутые без участия представителей Донбасса, работать не будут.
    Встреча президента РФ В.Путина с госсекретарем США Д.Керри
    РФ стоит перед выбором: выполнение минских соглашений или санкции - Керри
    16:13 13.03.2016
    1529Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    О выборе России заявил госсекретарь США Джон Керри на выступлении по итогам встречи министров Париже, на которой обсуждались ситуация в Ливии, Сирии, Йемене и Украине.
    Дмитрий Медведев
    Медведев: Донбасс исполнил значительную долю минских обязательств
    19:53 14.02.2016
    568Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По словам Медведева, прямая обязанность президента Порошенко, правительства Украины и парламента - найти компромисс, достигнуть конституционного большинства, поменять конституцию, начать применение ранее принятых законов.
    Реалии войны. Куйбышевский район Донецка
    Год после "Минска-2": стрелять не перестали, гуманитарная ситуация – критическая
    15:41 13.02.2016
    647Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    За год реализации минских договоренностей удалось достичь значительного сокращения применения тяжелого вооружения в Донбассе, однако боевые действия не прекратились полностью, считает замглавы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
    Флаг Евросоюза (ЕС) возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 20 мая 2015 г.
    МИД Польши заявил о провале "Восточного партнерства" - СМИ
    04:57 30.01.2016
    4858Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Формат "Восточного партнерства" лишь создает иллюзию, а не реальную перспективу членства в Евросоюзе для таких стран, как Украина, Белоруссия, Молдавия, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко ожидает прогресса в выполнении минских договоренностей в 2016 г
    16:54 23.01.2016
    1460Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как отметил Порошенко, второе чтение конституционных изменений по вопросам децентрализации должно проходить на фоне очевидного и решительного прогресса в реализации минских договоренностей.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко заявил, что не позволит "заморозить" конфликт в Донбассе
    16:27 23.01.2016
    1116Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Порошенко рассчитывает на возвращение Донбасса в состав Украины в 2016 году. Он отметил, что не позволит дестабилизировать ситуацию, вернуть Украину в открытое вооруженное противостояние.
    Юрий Косюк, председатель правления холдинга Мироновский хлебопродукт
    Юрий Косюк: Европа обманула Украину
    14:05 20.01.2016
    10234ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Европа играет в нечестную игру, полагает крупнейший производитель куриного мяса в Украине, и называет катастрофически малыми квоты, установленные Европой для Украины. Неужели анонсируемых открытий рынков так и не произошло?
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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