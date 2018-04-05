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    Рада приняла закон о реформе дипломатической службы

    (обновлено: )38
    Парламент Украины 276 голосами одобрил реформу дипломатической службы. Документ еще должен подписать глава государства. Он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования в официальной прессе.
    Верховная Рада, 5 апреля 2018
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла президентский закон о реформе дипломатической службы, такое решение в четверг поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования в официальной прессе.

    "Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала", — говорится пояснительной записке к документу.

    ​Основной задачей закона является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

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    Закон определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также регулирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии ее сотрудников.

    Предполагается, что принятие этого документа также будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании ее особенностей как составной части государственной службы.

    Ранее Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

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