Люстрация в органах местного самоуправления. Рада отклонила закон

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада не одобрила во вторник, 3 апреля, новую редакцию закона "О службе в органах местного самоуправления".

Данный закон запрещает лицам, подпадающим под действие закона о люстрации, работать в органах местного самоуправления.

Ранее закон уже был принят парламентом в феврале прошлого года, но президент Петр Порошенко его ветировал и предложил ряд технических правок.

Во вторник в ходе рассмотрения документа замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко призвал Раду учесть его правку, согласно которой вводится конкурсный отбор заместителей председателей местных советов. Это предложение не было поддержано (81 голос).

В итоге за принятие документа в целом проголосовали 133 депутата, а за возвращение на доработку в комитет — 190 депутатов.

Документ запрещал лицам, подпадающим под действие закона "Об очищении власти", работать в органах местного самоуправления. Также работать в органах местного самоуправления не могли бы лица, не прошедшие специальную проверку.

Кроме того, вводились три категории должностей служащих местного самоуправления: I категория — управляющие делами исполнительного комитета местных советов; II категория — руководители структурных подразделений аппарата местных советов; III категория — другие должности.

Служащие I категории не имели бы права быть членами политических партий.

Служащие всех категорий не могли бы принимать участие в предвыборной агитации, если только они не являются кандидатами в президенты, в депутаты Рады или местных советов.

Напомним, ранее "Оппозиционный блок" рекомендовал властям распустить люстрационный департамент Министерства юстиции.