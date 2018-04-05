Верховная Рада поддержала стремление Украины в НАТО

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

Соответствующее решение в четверг поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом НАТО.

"Фундаментальными национальными интересами Украины являются… интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО — ред.), развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами", — говорится в законопроекте.

Среди главных интересов Украины, согласно документу, — государственный суверенитет и территориальная целостность, демократический конституционный строй и недопущение вмешательства во внутренние дела украинского государства.

Законопроект также предусматривает назначение гражданского министра обороны. "Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц", — говорится в документе. Также из числа гражданских лиц назначаются и его заместители.

Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года, несмотря на то, что сам закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Документ еще должен пройти второе чтение.

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Члены Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на заседании 17 января обсудили и поддержали законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен привести законодательную базу в соответствие со стандартами НАТО. По данным СНБО, законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза.