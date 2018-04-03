МИД РФ: решение открыть Украине путь в НАТО стало ударом по Европе

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Решение Запада о том, что для Грузии и Украины будет открыт путь к членству в НАТО, стало ударом по европейской безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"2008 год, майский саммит (НАТО) — это катастрофа для европейской безопасности, когда НАТО приняла решение о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба "Валдай".

Москва делала все, чтобы не допустить кризис в Украине, ответственность за произошедшее лежит на Западе, заявил Грушко.

"Мы сделали все для того, чтобы не было кризиса на Украине в том виде, в каком (он) произошел. Это касается и тех усилий, которые были сделаны нами в направлении (того), чтобы не допустить, чтобы Украину поставили перед лицом жесткого вызова. Мы сделали целый ряд предложений Евросоюзу, посмотреть, как совмещаются курс на подписание соглашения об ассоциации (ЕС и Украины — ред.) с обязательствами Украины по СНГ, с режимом свободной торговли и так далее. Все это было проигнорировано", — сказал дипломат.

Он добавил, что у каждого кризиса есть своя правда, свой генезис. "Я убежден в том, что ответственность за происходящее лежит на западных державах. Это абсолютно очевидно по Украине", — отметил Грушко.

Он также сказал, что Западом в отношении Украины велась осознанная политика, которая "не могла закончиться ни чем иным, чем она завершилась".

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Ранее президент Петр Порошенко ранее написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству Украины в альянсе. НАТО уже официально признала стремление Украины получить полноценное членство и предоставило Украине статус страны-аспиранта.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.