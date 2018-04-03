Украина: курс на НАТО. Что изменится

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Глава государства Петр Порошенко заявляет о намерении в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию. Согласно им, стратегической целью Украины будет членство в Европейском союзе и НАТО. Об этом глава государства сообщил во время мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в Киевской области.

Неделю назад президент заявлял, что поручил готовить соответствующие изменения в Конституцию.

На своей пресс-конференции в феврале Порошенко заявил, что рассматривает возможность прописать в Конституции стремление Украины вступить в ЕС и НАТО. По его словам, это можно было бы зафиксировать в преамбуле к Конституции, для чего достаточно поддержки двух третей конституционного состава Верховной Рады.

Подробнее о необходимости внесения таких изменений в Основной закон и перспективах членства Украины в НАТО в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином вплине на можливий вступ України до НАТО фіксація цього пункту у Конституції?

– Узагалі тут можуть бути різні варіанти, але той варіант, який озвучений президентом – це внесення змін до преамбули Конституції, означатиме фактично лише таку морально-політичну фіксацію того, що Україна має намір власне однозначно рухатися до європейської інтеграції і до вступу в НАТО.

Ті країни, які вступали в ЄС, як правило, мусили вносити зміни у свої конституції, але йшлося не про преамбулу звичайно, а про більш суттєві правові фіксації того, що фактично частина суверенітету прийняття рішень передається, делегується органам ЄС. І такі записи не можуть бути у преамбулі. Така тут ситуація.

Як у часі розвиватимуться події, адже перспектива членства в Альянсі – далека для України, як кажуть українські експерти?

— Звичайно, все це – і ЄС, і НАТО, – це не є питання цього року чи наступного, але знову ж таки, що мається на увазі під далекою перспективою, також не зрозуміло.

Мені здається, що при певному позитивному для України перебігу подій про НАТО можна говорити в межах 5-10 річної перспективи. І тому в принципі така фіксація у Конституції навіть на рівні преамбули, на мій погляд, буде однозначно корисною, хоча звичайно не треба чекати, що від цього станеться якесь чудо, і нас завтра приймуть у НАТО.

Як розвиватиметься ситуація щодо подання змін до Конституції, скільки вони можуть тривати, скільки триватиме обговорення, хто буде підтримувати Порошенка, а хто навпаки тиснутиме на те, що Україні не треба вступати до НАТО, а відповідно не потрібно вносити відповідні зміни до КУ?

— Процедура визначена 13-м розділом Конституції, вона передбачає внесення законопроекту президентом або 150 народними депутатами України. Я так думаю, що внесення буде здійснено президентом, і розгляд відповідно на двох сесіях. Спочатку направлення у Конституційний суд, висновок Конституційного суду, після того на наступній сесії голосування 300 народними депутатами. Власне, хто буде проти…

Зрозуміло, що є у нас, на жаль, у парламенті депутати, які однозначно будуть проти, які — за багатьма їхніми виступами таке складається враження — служать не нашій державі, а сусідній. Ці депутати, без сумніву, будуть проти, наприклад, вони є в "Опозиційному блоці" і, мабуть, не тільки там.

Але, мені здається, що всі інші нормальні державницькі сили тут мали би сконсолідуватися, тому що тут немає ніякої загрози якимсь політичним партіям у контексті виборів чи ще чогось. Навіть якщо і розглядати це як політичну ініціативу президента, яка дає йому якісь там бали на виборах, я не думаю, що якісь політичні партії, та ж "Батьківщина" чи "Самопоміч", знайдуть якісь аргументи, щоб виступати проти, тому що перед виборами.

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Все-таки це питання загальнополітичної визначеності нашої країни, і вони його самі поділяють.

Якщо раптом до влади в Україні прийдуть інші політичні сили в результаті виборів, знову доведеться змінювати Конституцію, тому що вони вважатимуть, що такий курс держави неправильний? Є гарантії?

— Звичайно, немає ніяких гарантій, усе може відбутися. Але власне, я так розумію, для того президент й ініціює це питання, щоб змінити курс держави у майбутньому було значно складніше.

У НАТО заявляють, що Україна, як і будь-яка європейська країна, має право на вступ до Північноатлантичного союзу, коли буде готова до цього. Що є сигналом готовності?

— Тут найбільше вже є рішення Асамблеї НАТО 2007 чи 2008 року про те, що Україна разом із Грузією, тоді вона згадувалася, будуть членами НАТО, тобто, ми фактично маємо політично відкриті двері. А тепер просто треба виконати весь набір стандартів, які передбачає членство в НАТО.

Дехто думає, що це, мовляв, тільки виключно реформа збройних сил. Насправді, весь набір цих стандартів стосується загального і політичного, і економічного укладу життя країни. Там дуже жорсткі вимоги щодо судової системи, щодо економічної свободи, щодо демократії, прав людини, захисту меншин і, звичайно, великий набір питань стосовно стандартів збройних сил, стосовно громадського контролю за збройними силами і т.д.

Теоретично Україна до цього йде, і, якщо захоче вступити все-таки в НАТО на далеку перспективу, буде змушена це робити, виконувати ці вимоги?

— Я б наголосив на тому, що всі ці реформи потрібні Україні насамперед, незалежно від того вступимо ми в НАТО чи ні. Кожна з цих реформ – і незалежна судова влада, і демократія, і економічний розвиток – це все потрібно в першу чергу громадянам нашої країни.

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Напомним, эксперт-международник Григорий Перепелица полагает, что помешать Украине стать членом НАТО может только ущемление демократии.

А вот эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко высказал мнение, что ряд стран в НАТО не хочет членства Украины в альянсе.