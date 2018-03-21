Порошенко поедет на саммит НАТО, несмотря на угрозы Венгрии - посол

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в июльском саммите НАТО, несмотря на угрозы Венгрии сорвать заседания комиссии "Украина-НАТО", заявил глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.

Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина — НАТО" при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.

"Полагаю, что комиссия "Украина-НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, президент (Петр Порошенко) все равно посетит Брюссель, поскольку, кроме комиссии "Украина — НАТО", существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен", — цитирует Пристайко агентство "Украинские новости".

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.