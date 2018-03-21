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    Порошенко поедет на саммит НАТО, несмотря на угрозы Венгрии - посол

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (31)

    (обновлено: )39726
    По словам главы миссии Украины в НАТО Вадима Пристайко, глава государства примет участие в других мероприятиях на саммите, даже если заседание комиссии "Украина - НАТО" не состоится.
    Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в июльском саммите НАТО, несмотря на угрозы Венгрии сорвать заседания комиссии "Украина-НАТО", заявил глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.

    Флаг Украины
    УНИАН
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    Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина — НАТО" при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.

    "Полагаю, что комиссия "Украина-НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, президент (Петр Порошенко) все равно посетит Брюссель, поскольку, кроме комиссии "Украина — НАТО", существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен", — цитирует Пристайко агентство "Украинские новости".

    Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

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