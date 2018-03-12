Корнейчук: НАТО культурно "послало" Украину

РИА Новости Украина

НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта, говорится на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организации.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", — сообщается в обновленной информации раздела.

Новый статус означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

"НАТО дало Украине статус "страны-аспиранта". Что это такое? Это когда стране не хотят предоставлять План действий для членства (ПДЧ – Ред.) в НАТО. Но надо как-то культурно "послать". Такая себе аналогия Ассоциации с ЕС, которая не дает членства в Евросоюзе. Порошенко уже радостно заявил, что вслед за "аспирантом" Украина получит и ПДЧ. Видно, Порошенко плохо помнит недавнюю историю. 2008 год. Саммит НАТО в Бухаресте. Германия и Франция открыто "зарубили" ПДЧ для Украины", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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С тех пор в позиции НАТО особо ничего не поменялось, отмечает аналитик, кроме того, что у нас стало еще больше врагов в Альянсе — Польша, Венгрия, Румыния.

"Впрочем, для Порошенко это не важно. Ему надо начать "натовскую" истерию, чтобы, с одной стороны, нарисовать своему электорату "Мрию". С другой — закрепить желание Украины стать членом НАТО в Конституции, прикрыв этим "зраду" с внесением особого статуса Донбасса, как требует Вашингтон в рамках "Большой сделки", — пояснил Корнейчук.