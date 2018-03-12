наверх
12.03.201819:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Корнейчук: НАТО культурно "послало" Украину

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (330)

    (обновлено: )1276120
    Статус "аспиранта НАТО" дают, когда стране не хотят предоставлять План действий для членства в Альянсе, по аналогии с Ассоциацией с ЕС, которая не дает членства в Евросоюзе, пояснил политический Аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта, говорится на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организации.

    "На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", — сообщается в обновленной информации раздела.

    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua
    Что сие значит? Украина - первая в истории "страна-аспирант" в НАТО

    Новый статус означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ. 

    "НАТО дало Украине статус "страны-аспиранта". Что это такое? Это когда стране не хотят предоставлять План действий для членства (ПДЧ – Ред.) в НАТО. Но надо как-то культурно "послать".  Такая себе аналогия Ассоциации с ЕС, которая не дает членства в Евросоюзе. Порошенко уже радостно заявил, что вслед за "аспирантом" Украина получит и ПДЧ. Видно, Порошенко плохо помнит недавнюю историю. 2008 год. Саммит НАТО в Бухаресте. Германия и Франция открыто "зарубили" ПДЧ для Украины", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Читайте также: Соцсети: Украина-НАТО — лабораторной крысе наконец-то дали статус аспиранта

    С тех пор в позиции НАТО особо ничего не поменялось, отмечает аналитик, кроме того, что у нас стало еще больше врагов в Альянсе — Польша, Венгрия, Румыния.

    "Впрочем, для Порошенко это не важно. Ему надо начать "натовскую" истерию, чтобы, с одной стороны, нарисовать своему электорату "Мрию". С другой — закрепить желание Украины стать членом НАТО в Конституции, прикрыв этим "зраду" с внесением особого статуса Донбасса, как требует Вашингтон в рамках "Большой сделки", — пояснил Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом