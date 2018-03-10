наверх
10.03.201808:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Пристайко Вадим

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаги НАТО и Украины
    Венгрия заблокировала встречу министров обороны Украина-НАТО
    14:38 09.02.2018
    330НАТО: надо или не надо?
    Из-за венгерской позиции встреча министров обороны в формате Украина – НАТО не произойдет. Встреча министров обороны стран-членов альянса состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.
    Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
    Венгрия продолжает блокировать интеграцию Киева в НАТО - Пристайко
    16:33 28.12.2017
    573Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия "не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные". По его словам, сближения позиций между странами не наблюдается.
    После США страны НАТО должны предоставить Киеву летальное оружие - Пристайко
    14:15 28.12.2017
    210
    Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко отметил, что в позиции предоставления оружия большинство членов НАТО оглядываются на позицию их самого мощного союзника – США.
    Пристайко: Венгрия использует НАТО против Украины
    17:34 09.11.2017
    344
    Как заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, обеспокоенность Венгрии языковой статьей украинского закона об образовании не утихает.
    Вадим Пристайко
    Кабмин уволил первого замминистра иностранных дел
    16:07 20.09.2017
    354
    По словам вице-премьера Павла Розенко, первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко уволили так как он приступил к обязанностям посла Украины при Организации Североатлантического договора.
    Здание МИД Украины
    Скандал вокруг реформы образования. Киев получил ноты от трех стран
    14:29 13.09.2017
    846Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам Вадима Пристайко, МИД Украины получил ноты от Венгрии, Румынии и Польши. В пятницу пройдет встреча с послами пяти стран; послов Украины в Венгрии и Румынии вызвали для дачи объяснений.
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Украине нужны поставки оружия для того, чтобы "остановить агрессию" - власти
    16:28 26.08.2017
    566
    Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что именно Российская Федерация блокирует введение миротворцев ООН в зону АТО операции в Донбассе.
    Вадим Пристайко
    РФ блокирует введение миротворцев ООН в Донбасс - МИД
    04:52 26.08.2017
    719Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко подчеркнул, что правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны в Донбассе.
    Ирина Геращенко
    Киев поднял вопрос о заложниках на встрече в "нормандском формате"
    23:20 30.05.2017
    210"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Рабочая встреча в рамках "нормандского формата" по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась во вторник. Украину на встрече представлял первый замглавы МИД Вадим Пристайко.
    Здание МИД Украины
    МИД Украины назвал условие встречи "нормандской четверки"
    20:40 30.05.2017
    2478"Нормандские переговоры" по Донбассу
    В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча лидеров "нормандской четверки" на высшем уровне должна проходить при полной готовности всех сторон.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: пора придумать новый вариант названия договоренностей по Донбассу
    22:21 12.04.2017
    728Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам замминистра Вадима Пристайко, Киев разработал проект, согласовал его с немецкой и французской сторонами и передал эти наработки России для изучения.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина нуждается в развединформации от НАТО для противостояния РФ - МИД
    05:50 09.03.2017
    400
    Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что "нам необходима разведывательная информация, каким образом мы можем противостоять России".
    НАТО-Украина
    НАТО называет Россию виновной в ситуации в Украине - МИД
    03:26 09.03.2017
    720
    Накануне в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО. По словам замминистра иностранных дел Вадима Пристайко, Альянс выразил четкую поддержку Украине.
    Йованович и Пристайко
    Новый посол США в Украине Йованович прибыла в Киев
    20:49 23.08.2016
    259
    В МИД Украины отметили, что заместитель министра - руководитель аппарата Вадим Пристайко принял новоназначенного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.
    Здание МИД Украины
    МИД ждет от Рады реакции на решение Сейма Польши о Волынской резне
    13:50 22.07.2016
    441Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Замглавы МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что "позиция украинского правительства по этому вопросу осталась прежней: безусловно, мы очень сожалеем по поводу этого решения".
    Обыск дипломатического авто, перевозившего контрабандные сигареты
    Озвучены детали скандала с контрабандой сигарет посольством
    15:55 23.05.2016
    553
    После инцидента глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обратился в МИД, фискальную и пограничную службы Украины с просьбой дать оценку задержанию на границе микроавтобуса, принадлежащего посольству Украины в Словакии.
    Министерство иностранных дел Украины
    Замглавы МИД стран "нормандской четверки" собрались в Берлине
    22:34 10.05.2016
    163Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    По словам замглавы МИД Украины Вадима Пристайко, в настоящее время в Берлине работают все четыре рабочие группы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
    Флаги Украины и России
    Украина потеряла более 20% ВВП из-за российской агрессии - МИД
    01:00 29.04.2016
    826Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия развязала экономическую войну, блокируя украинский экспорт и транзит в Центральную Азию и Китай.
    Вооружение самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    Ополченцы Донбасса вооружены лучше большинства стран НАТО - МИД Украины
    00:32 29.04.2016
    1060Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Заеститель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявили, что ополченцы имеют, по меньшей мере, "470 танков, 870 боевых машин, 450 артиллерийских систем" и другое вооружение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаги НАТО и Украины
    Венгрия заблокировала встречу министров обороны Украина-НАТО
    14:38 09.02.2018
    330
    Из-за венгерской позиции встреча министров обороны в формате Украина – НАТО не произойдет. Встреча министров обороны стран-членов альянса состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.
    Все теги