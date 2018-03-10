По словам вице-премьера Павла Розенко, первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко уволили так как он приступил к обязанностям посла Украины при Организации Североатлантического договора.
Рабочая встреча в рамках "нормандского формата" по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась во вторник. Украину на встрече представлял первый замглавы МИД Вадим Пристайко.
После инцидента глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обратился в МИД, фискальную и пограничную службы Украины с просьбой дать оценку задержанию на границе микроавтобуса, принадлежащего посольству Украины в Словакии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".