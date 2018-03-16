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    Политика

    Климкин проведет закрытые переговоры с главой НАТО

    (обновлено: )7101
    Глава МИД Украины и Йенс Столтенберг проведут встречу, повестка которой не раскрывается. Также политики отказались от подхода к журналистам, сообщает пресс-служба НАТО.
    Павел Климкин и Йенс Столтенберг в Брюсселе
    UKR Mission to NATO/Youtube

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится 19 марта с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

    Флаг Украины и НАТО
    twitter.com/NATO
    НАТО на запоре, а Украина снова аспирант

    Тематика переговоров в сообщении не указана. Кроме того, уточнили в пресс-службе, подходов к прессе по итогам встречи не планируется.

    Ранее президент Петр Порошенко ранее написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству Украины в альянсе. НАТО уже официально признала стремление Украины получить полноценное членство и предоставило Украине статус страны-аспиранта.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины.

    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

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