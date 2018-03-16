Климкин проведет закрытые переговоры с главой НАТО

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится 19 марта с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

Тематика переговоров в сообщении не указана. Кроме того, уточнили в пресс-службе, подходов к прессе по итогам встречи не планируется.

Ранее президент Петр Порошенко ранее написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству Украины в альянсе. НАТО уже официально признала стремление Украины получить полноценное членство и предоставило Украине статус страны-аспиранта.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.