НАТО на запоре, а Украина снова аспирант

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Валерий Смеян, обозреватель

У Петра Алексеевича на днях появилась очередная "игрушка-погремушка". На сайте НАТО в разделе "расширение" вновь появилась Украина. И не просто так, а в звании "аспирант", что в переводе с заморского означает "имеющая стремление". В смысле потуг стать членом Североатлантического Альянса. Если до недавних пор, несмотря на отмену внеблокового статуса, принятие специального закона в прошлом году о стратегической цели Киева стать членом НАТО, в Брюсселе эти шаги не воспринимали как "стремление", то вероятно после того как Порошенко на всю страну заявил, что намерен изменить Конституцию и внести туда положение об украинской национальной "мечте" стать "оруженосцем" НАТО наконец-то расслышали. И поверили в серьезность намерений нашего президента. Наградили званием аспирант. В очередной раз. Почему в очередной? Да потому что, до саммита НАТО в Бухаресте в 2008-м, где Украине отказали предоставить ПДЧ, мы уже ходили несколько лет в звании аспиранта. Более того, три года вели Интенсифицированный диалог. Но плана действий относительно вступления (ПДЧ) не получили. Вроде как Германия и Франция высказались против. И ведь как в воду глядели. Если бы Киев тогда получил ПДЧ, а затем и членство, то события 2014-го года с уходом Крыма и конфликтом на Донбассе могли бы поставить Альянс перед необходимостью очередной европейской войны. А так, тьфу-тьфу-тьфу…

Справедливости ради следует отметить, что ни аспирантство, ни выполнение ПДЧ не является гарантией того, что страна все исполнившее по указке Брюсселя, станет членом НАТО.

Пример — Македония. Свой ПДЧ она получила еще в 1999 году. Скоро десять лет как полностью и на «отлично» его выполнила. Но в НАТО принята не была. Причина — вето Греции. Теперь эта страна в разделе "расширение" Альянса красуется опять в звании "аспирант". Для Украины же теперь для отказа в получении ПДЧ, о чем так ныне суетливо тараторят президент и вся его рать как о почти свершившемся факте, довольно вето Венгрии. Которая ныне уже полгода блокирует любое официальное взаимодействие НАТО и Украины. По причине украинского закона "Об образовании", ущемляющего права нацменьшинств, включая венгров, живущих у нас. О том же, что Киев готов "прогнуться" под справедливые требования Будапешта и редактировать этот закон сигналов нет никаких. К слову, еще большой вопрос, не станет ли Венгрия официально протестовать против получения Киевом статуса "аспирант". Он хоть и ничего официально стране-носителю не дает, но тщеславие-то греет. Более того, в украинских реалиях, точно будет использован в предвыборной гонке как очередное "великое" достижение проевропейского реформатор-президента. Зачем же Будапешту делать такой подарок тому, кто нарушил все обещания перед венгерской общиной, данные в период избирательной кампании 2014-го года. Не поймут. Так что даже на этот никчемный статус Венгрия может отреагировать попыткой его отнять.

Теперь подробнее о причинах вето Греции на вступления в НАТО Македонии. Конфликт между этими странами относительно именования Республики Македония начался после подписания в 1991 году декларации независимости Македонии, в которой название государства звучало как "Республика Македония". Грецией в качестве основания для спора указывается возможность при признании такого названия предъявления территориальных претензий со стороны Республики Македония на греческую область Македония. Греки считают также, что имя нового государства является узурпацией имени её исторической провинции.

Первоначальной позицией Афин было не допустить использование новым государством имени Македония и его производных (македонский и т.д.). Временным компромиссом между государствами стало использование на международном уровне в качестве официального названия Македонии "Бывшая югославская Республика Македония". Решение об этом было достигнуто в 1992-1994 годах. Именно под этим условным названием Македония была принята в ООН, которая рекомендовала Греции и Македонии разрешить свой спор мирным путём! При этом целый ряд государств-членов ООН использует на официальном уровне в качестве названия этого государства всё же словосочетание "Республика Македония", другие используют термин "Бывшая Югославская Республика Македония", либо же признают правомерными оба варианта названия.

В 1994-1995 годах, ставших кульминацией конфликта, Греция ввела торговое эмбарго против Республики Македония. На сегодняшний же день спор по-прежнему существует на политическом уровне.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Греция воспрепятствовала приглашению Македонии в НАТО, наложив вето, ссылаясь на нерешённость проблемы с именованием государства. А, следовательно, и потенциалом территориального спора.

Вся эта история при высокой степени натянутости греческой оценки рисков возможных территориальных претензий, показывает насколько в Североатлантическом Альянсе трепетно относятся к их отсутствию у вновь принимаемых членов. А потому пока Украина будет требовать от РФ возврата Крыма, то шансов у нее получить следом за аспирантством ПДЧ — минимальны. Не говоря уже о полноправном членстве. Перспектив войти в Альянс не добавляет и конфликт на Донбассе.

В канун исторического саммита в Бухаресте десятилетней давности, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко, который тоже бредил скорым вступлением в НАТО, чтобы снять возможную причину отказа в ПДЧ и перспективе влиться в Альянс, пошел на беспрецедентный шаг. С учетом чувствительности НАТО к территориальным спорам намерено проиграл Румынии спор о черноморском шельфе Украины. В результате мы утратили две трети нефтегазоносного участка шельфа, но ПДЧ все-таки не получили. Разве не урок для нынешней власти? Тем более в контексте ответа из штаб-квартиры Альянса журналистам Европейской правды: "Политика НАТО в отношении Украины остается неизменной. Произошли изменения в политике Украины, и они были отражены на сайте". Ну, если говорить о политике Альянса в отношении Киева, то действительно неизменно звучит одно и тоже: перспектива членства в НАТО может наступить не ранее чем через четверть века. Так что стоит ли ради такой перспективы идти на очередное партнерство с Западом, которое, как показывает практика последних лет строится по принципу: западному партнеру — права, Киеву — одни обязанности? Ведь получение аспирантства и возобновление интенсифицированного диалога чревато тем, что к пакету политических требований от ЕС и МВФ страна получит довесок и от НАТО.

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В отношении Украины и ее перспектив стать полноправным членом Альянса десять лет назад очень емко выразился тогдашний президент Франции Николя Саркози. Сказал он следующее: "если в доме для вас специально зажгли свет в окне, то это вовсе не означает, что вам следом откроют дверь".

Киеву снова зажгли "свет в окне" НАТО. Но дверь-то на запоре.