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    Политика

    Украина будет добиваться плана действий по членству в НАТО - Порошенко

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (334)

    (обновлено: )4503
    Президент сообщил, что поручил подготовить изменения в Конституцию, чтобы закрепить в основном законе европейские и евроатлантические устремления Украины.
    Петр Порошенко в Донбассе
    сайт Минобороны Украины

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украина будет добиваться плана действий по членству в НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    "Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, мы имеем, наконец, это было признано несколько дней тому назад, статус аспиранта, то есть страны, которая претендует на членство вместе с нашими партнерами из Грузии, других стран. Мы отмечаем, что мы будем настаивать на принятии плана действий по членству в НАТО для Украины", — заявил Порошенко в ходе визита в Донецкую область в пятницу.

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    Президент также сообщил, что поручил подготовить изменения в Конституцию, чтобы закрепить в основном законе европейские и евроатлантические устремления Украины.

    "Я уже, кстати, дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне основного закона закрепит наши устремления по вступлению в НАТО, по вступлению в Европейский Союз", — заявил Порошенко.

    Ранее президент Петр Порошенко ранее написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству Украины в альянсе. НАТО уже официально признала стремление Украины получить полноценное членство и предоставило Украине статус страны-аспиранта.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

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