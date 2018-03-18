Климкин уехал в Брюссель на встречу с главой НАТО

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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в воскресенье, 18 марта, отправился с визитом в Брюссель, сообщила в воскресенье пресс-служба МИД.

Там запланирована его встреча с еврокомиссаром по европейской политике соседства Йоханнесом Ханом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Восемнадцатого — девятнадцатого марта состоится визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в институты ЕС и НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Климкин примет участие во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Кроме того, запланированы встречи министра с первым вице-президентом Европейской комиссии Францом Тиммермансом, еврокомиссаром Ханом и министрами иностранных дел ЕС. Во время визита Климкин также проведет встречу со Столтенбергом.