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    Климкин уехал в Брюссель на встречу с главой НАТО

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    В Брюсселе запланирована встреча главы МИД с еврокомиссаром по европейской политике соседства Йоханнесом Ханом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в воскресенье, 18 марта, отправился с визитом в Брюссель, сообщила в воскресенье пресс-служба МИД.

    Павел Климкин. Архивное фото
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    Там запланирована его встреча с еврокомиссаром по европейской политике соседства Йоханнесом Ханом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    "Восемнадцатого — девятнадцатого марта состоится визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в институты ЕС и НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Климкин примет участие во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

    Кроме того, запланированы встречи министра с первым вице-президентом Европейской комиссии Францом Тиммермансом, еврокомиссаром Ханом и министрами иностранных дел ЕС. Во время визита Климкин также проведет встречу со Столтенбергом.

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