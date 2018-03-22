Украина смогла существенно приблизиться к вступлению в НАТО - генерал

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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью DW заявил, что за последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО и назвал страну ключом к евроатлантической безопасности.

"Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить", — сказал Павел.

Павел отметил, что ВСУ повышают возможность Украины вступить в НАТО до 2020 года, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

"НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину — поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности", — сказал Павел.

Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом НАТО.