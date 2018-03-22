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    Украина смогла существенно приблизиться к вступлению в НАТО - генерал

    (обновлено: )38116
    Как отмечается, Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить.
    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью DW заявил, что за последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО и назвал страну ключом к евроатлантической безопасности.

    "Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить", — сказал Павел.

    Павел отметил, что ВСУ повышают возможность Украины вступить в НАТО до 2020 года, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

    "НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину — поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности", — сказал Павел.

    Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом НАТО.

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