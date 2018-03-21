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    Общество

    Украина договорилась с НАТО по развитию Сил спецопераций

    (обновлено: )4102
    Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ, "договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном".
    Виктор Муженко
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко договорился с командующим Силами специальных операций НАТО Колином Килрейном об активизации деятельности для дальнейшего развития украинских Сил спецопераций.

    "Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с NATO SOF (NATO Special Operations Forces, Силы специальных операций НАТО — ред.). Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном", — написал Муженко в своем Twitter.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина будет добиваться плана действий по членству в НАТО.

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