Декларации антикоррупционеров. Почему Рада сказала "нет"?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В отсутствие по-настоящему громких и интересных тем, политики решили заполнить информационное пространство тем, что, по большому счету, мало волнуют простого украинца. Речь об электронных декларациях, точнее их отмене для тех, кто на словах и, возможно, на деле активно борется с коррупцией в Украине.

Странное решение

Отменить обязательный отчет о доходах для антикоррупцинеров собирались уже давно. На этом настаивали не только сами борцы с укоренившимся явлением, но и западные партнеры. Дескать, те, кто тщательно мониторит вопрос обогащения власть имущих должны быть освобождены от обязанности давать отчет о своих доходах. Так или иначе, а уже в понедельник на Согласительном совете ВР спикер Андрей Парубий с привычным пафосом сообщил — на предстоящей неделе вопрос отмены е-декларирования будет приоритетным.

"Этот законопроект является выверенным и подготовленным. И сегодня я проводил совещание с главами фракций. И я призвал их присоединиться к подписанию этого законопроекта и я прошу их присоединиться во время согласительного совета и надеюсь, что этот проект будет подписан руководителями фракций", — заявил спикер.

Правда, когда дошло до дела, Верховная Рада продемонстрировала свою полную несостоятельность. Включение вопроса в повестку дня поддержали всего 195 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Впрочем, делать какие-то выводы еще рано. Учитывая, что в Раде было зарегистрировано сразу несколько законопроектов на эту тему, а впереди еще, как минимум, два дня работы, вопрос еще могут внести под купол.

Четкие намеки

Тем более, что международные партнеры активно следят за тем, как в Украине выполняют свои обязательства.

"Западные организации начали активно критиковать весь этот процесс", — говорит политолог Алексей Якубин. "Особенно учитывая, что у власти сейчас итак есть сложности в отношениях с международными партнерами. Запад сделал четкие намеки и ожидает, что Киев отменит декларирование. В самой же власти нет единого мнения по этому поводу — партии власти готовы проголосовать "за", но в реальности есть много вопросов. Ситуация может сложиться таким образом, что мы всю неделю будем наблюдать за баталиями, и не исключено, что мы не увидим конечного голосования", — считает политолог.

Неплохо устроились

О том, что в вопросе сохранения нормы обязательного декларирования для антикоррупционеров у власти есть свой интерес говорит и политолог Василий Мокан.

"Цель этой кампании — не привлечь к какой уголовной ответственности общественных активистов, а осветить те показатели, которые зафиксированы в их электронных декларациях. Надо показать, что на сегодняшний день борьба с коррупцией стала прибыльным делом. Если мы посмотрим на декларации наиболее известных антикоррупционеров, то увидим, что в них официальные зарплаты достигают 2-3 тысячи долларов, что на сегодняшний день намного выше, чем средняя зарплата по стране", — отмечает эксперт.

Прикрыть коррупцию

Между тем, у самих антикоррупционных активистов имеются свои версии того, почему власти так активно "подсвечивают" процесс. Так, председатель организации "Декларации под контролем" Александра Дрик убеждена, что торги вокруг отмены электронного декларирования для активистов связаны с тем, чтобы заодно отменить декларации и для других категорий лиц.

"Это, например, могут быть государственные предприятия, в которых прячутся, миллиарды коррупционных доходов. И это только лишний раз свидетельствует о том, что парламент является сборищем лиц, защищающих какие-то собственные интересы или интересы своих патронов", - считает активистка.

Всем наплевать

Впрочем, как бы не навязывалась тема с декларированием активистов, обществу она совершенно безразлична. По Алексея Якубина, глобально люди в Украине индифферентны к этому вопросу.

"Люди воспринимают борьбу за отмену электронных деклараций для активистов, как борьбу внутри политического класса. Для тех, кто позиционирует себя в качестве антикоррупционеров вся эта ситуация должна быть большим уроком. Общество не считает, что эти люди как-то борются за интересы простых людей, не видит в них защитников. В Украине мы не видим массовых митингов, как это недавно было в Румынии, когда там меняли нормы антикоррупционного законодательства. У нас люди уверены, что борцы с коррупцией на самом деле отстаивают свои личные интересы", — резюмировал Якубин.