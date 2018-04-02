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    Политика

    Суд оштрафовал 5 винницких депутатов за несвоевременные е-декларации

    (обновлено: )5801
    По информации прокуратуры Винницкой области, правонарушители добровольно заплатили назначенный судом штраф.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Винницкой области пятеро депутатов сельского совета признаны виновными в несвоевременной подаче электронной декларации.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
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    "В марте 2018 Шаргородским районным судом признаны виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных частью 1 статьи 172-6 КУоАП — несвоевременное без уважительных причин, представления электронных деклараций за 2016, 5 депутатов сельского совета. На каждого народного избранника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен)", — сообщает прокуратура области.

    Постановления суда вступили в законную силу и правонарушители добровольно заплатили штраф. Участие в судебном разбирательстве дел обеспечила Жмеринская местная прокуратура.

    Напомним, в воскресенье, 1 апреля, завершился  очередной этап представления электронных деклараций о доходах госслужащих Украины.  Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек, сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

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