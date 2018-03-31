Декларация Тимошенко: ни машин, ни домов, ни земельных участков

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр, глава параментской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко арендует в Козине (Обуховский район Киевской области) дом сестры и пользуется четырьмя участками, смежными с этим домом. Соответствующие данные нардеп внесла в декларацию за 2017, опубликованной в Едином госреестре.

Согласно документу, два земельных участка, принадлежащих двоюродной сестре Тимошенко Шараповой Татьяне Валерьевне и находятся под арендованным домом. Еще двумя участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя нардепа Ульяхина Антонина Николаевна.

Собственной недвижимости Тимошенко не имеет.

Согласно декларации, доход экс-премьера за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысяч – депутатская зарплата.

Общий доход супругов в 2017 году составил более 4 миллионов гривен – Александр Тимошенко задекларировал доход от предпринимательской деятельности почти в 3,4 миллиона.

Кроме того, муж нардепа указал "иностранный доход" в 245 тысяч, полученный от пражской Britico Product s.r.o. Последняя значится учредителем и владельцем ООО "Интернациональные индустриальные проекты", у которого "Батькивщина" с 2016 года арендует Mercedes Benz S600. Согласно отчетности партии за 2017 год, она перечислила "ИИП" 1 112 686 гривен.

Александр Тимошенко также владеет двумя предприятиями: "Геофорс" и "Леди Ю". Среди владельцев последнего также значатся дочь и мать нардепа.

Денежные активы самой Юлии Тимошенко – это чуть больше 900 тысяч гривен. Ее супруг указал еще 382 тысяч гривен, 194 тысяч евро и почти 386 тысяч долларов.

Как отмечает "Украинская правда", в 2016 году Александр Тимошенко декларировал на 1,9 миллиона гривен и на 41 тысячу евро больше. Ни одного нового имущества, акций ни он, ни жена не задекларировали. Единственные значительные расходы указаны как "приобретение товаров (работ, услуг)" за 185 тысяч.

В автопарке Александра Тимошенко – Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года и ГАЗ 14 1983 года. Сама Юлия Тимошенко никаких автомобилей, как и раньше, не декларирует.

В ее собственности числятся различные ювелирные изделия Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard, Mikimoto, а муж среди ценностей указывает часы Vacheron Constantin и Corum.

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Ранее в своей декларации Тимошенко указывала членство в благотворительной организации "Рух опору" и членство в его руководящих органах. Однако в 2017 году организация не значится в декларации нардепа.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с посьбой проверить информацию СМИ о том, что Юлия Тимошенко ранее могла получить 4 миллиона евро на избирательную кампанию от экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи.