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    Экономика

    Гройсман подал е-декларацию

    (обновлено: )69
    В декларации премьера Гройсмана отмечается, что общая сумма его начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17102320 грн.
    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год.

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    "Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17102320 грн (начисленный доход в 2016 году составлял 15801536 грн). Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы в должности Премьер-министра — более 435 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду — 5150000 грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) — 8797630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах — 2719044 грн", — сообщает Правительственный портал.

    В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечень недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр, глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала декларацию, в которой указала, что арендует в Козине (Обуховский район Киевской области) дом сестры и пользуется четырьмя участками, смежными с этим домом. 

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