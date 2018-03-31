Гройсман подал е-декларацию

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год.

"Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17102320 грн (начисленный доход в 2016 году составлял 15801536 грн). Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы в должности Премьер-министра — более 435 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду — 5150000 грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) — 8797630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах — 2719044 грн", — сообщает Правительственный портал.

В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечень недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр, глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала декларацию, в которой указала, что арендует в Козине (Обуховский район Киевской области) дом сестры и пользуется четырьмя участками, смежными с этим домом.