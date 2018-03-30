Отмена e-деклараций для активистов: что будет с безвизом?

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Вслед за заявлениями американских и европейских топовых политиков о том, что электронное декларированиее антикоррупционеров нужно отменить, за его отмену начал активно выступать и президент Петр Порошенко.

Однако, Верховная Рада голосование за отмену правки провалила. Внеочередное заседание созывать никто не будет. Теперь нардепы хотят рассмотреть этот вопрос во вторник, 3 апреля, что ранее анонсировала заместитель главы парламента Ирина Геращенко.

Отметим, изначально правка об обязательном декларировании касалась не только антикоррупционеров, но и редакторов СМИ. Такие поправки внесла депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол. Однако, в последний момент правку по редакторам СМИ она отозвала, а вот по антикоррупционерам поправка осталась и была проголосована депутатами. Сам же закон "О предотвращении коррупции", в который эту правку внесли, является президентским.

Проголосует ли Рада за отмену е-декларирования для активистов, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Андрей Дацюк.

Что это за политические пятнашки, когда все заявляют, что мы против такой ситуации, но ведь голоса за закон нашлись, и президент документ подписал?

– Они как дети малые, они как бы не понимают, за что голосуют и как это получается. И вот так мы законы и правовые нормы принимаем.

На самом деле, там простая подоплека этой нормы: есть боязнь того, что по каким-то представителям власти, например, будет какое-то расследование, антикоррупционеры начнут что-то публиковать, поднимать общественную волну, но дело в том, что сами антикоррупционеры очень часто – это грантоеды. Они сидят на западных грантах, а вот мы берем и показываем, а какая прибыль, какие гранты, какие деньги поступали, откуда поступали. Вот смотрите, это же политический заказ из-за рубежа. А мы вообще не коррупционеры.

То есть, мы борцы за независимость, и поэтому нас "мочат"?

– Да. Вот очень просто. А еще один момент — какие же коррупционеры из общественных активистов? Вообще они не могут быть коррупционерами даже по определению, по закону. Потому что они не являются государственными служащими. Это общественные активисты, и такая норма вообще не логична.

Он что, управленческое решение принимает?

Не секрет, что достаточно часто всплывает информация о том, что эта борьба с коррупцией просто превратилась в выгодный бизнес.

– Есть разные оттенки пиара, есть серый пиар. Но если это черный пиар – это полностью нелегальный пиар, это дезинформация и т. д. Это клевета и другие моменты. Это мы имеем в виду черный пиар. Это противозаконные вещи. А если это вымогательство, то это тоже противозаконные вещи. И противозаконные действия. И за вымогательство и шантаж предусмотрено наказание, вплоть до уголовного.

А что касается каналов финансирования антикоррупционеров, то опять же обратите внимание на реакцию Запада. В принципе, у зарубежных страны, в частности стран ЕС, США, как раз есть практика выделения грантов на демократизацию, противодействие коррупции и т. д. Они тоже не заинтересованы, чтобы эти каналы финансирования афишировались.

Я лично работал с довольно известными общественными организациями в свое время, и да, там были серьезные гранты, то есть, они существовали благодаря грантам. А тут это может просто быть использовано против них.

Это возмущение, которое мы слышим со стороны европейских политиков, украинских общественных активистов, заставит народных депутатов изменить законодательство 3 апреля?

– Давайте таким образом. На самом деле президент и народные депутаты, особенно из правящей коалиции, реально не хотят этого делать. Потому что они получили инструмент влияния на тех же антикорупционеров, которые будут искать и доказывать какие-то факты коррупции и т. д. И они не хотят лишаться этой самозащиты и оружия против тех же общественных активистов.

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Но поскольку Запад давит, и поскольку мы уже вступаем в предвыборную президентскую и парламентскую кампанию, которая произойдет в 2019 году, уже времени реально не так уж и много. Потому что предвыборная кампания стартует значительно раньше, чем это официально предусмотрено.

И в этой ситуации западные партнеры давят, мы сидим на кредитах, мы зависим от их помощи, а поэтому нужно не злить тот же Запад. И поэтому не хочется, но приходится.

И вот как это будет происходить? Я думаю, что если давление и "ненавязчивые" рекомендации западных партнеров будут более настойчивыми, то все-таки могут проголосовать. Но опять же это напоминает голосование из-под палки. И это продемонстрировала ВРУ, провалив соответствующее недавнее голосование. Что произойдет в апреле?

Если западные страны, западные партнеры, которые являются также источниками грантов, надавят, то в принципе вполне вероятно, что могут и проголосовать отмену этой нормы. Но опять же таки не хочется.

Могут ли внести во время обсуждения еще какую-то правку. Допустим, не отменить, а просто отсрочить?

– Этого я исключать не могу, потому что у нас непонятные правки возникают и голосуются даже в вопросах госбюджета. Но опять же таки, я надеюсь, что этого не произойдет. Но как показывает практика работы Рады, там возможно все. И возможны любые правки. Хотя в этой ситуации мне сложно сказать, какие могут быть подводные камни. Норму все-таки нужно отменять.

Если ВР не отменит электронное декларирование для общественных активистов, это может привести к приостановке безвизового режима?

– Из-за одной лишь неотмены электронного декларирования, я думаю, не будет отмены или приостановления безвизового режима для Украины. Но вот все в сумме комплексно – специфика наших реформ, работа НАПК, антикоррупционных органов, вопросы конфликтной ситуации в общественном совете добросовестности, ВККС – это может быть причиной рассмотрения вопроса о приостановлении безвизового режима.

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Но я думаю, к таким радиальным действиям все-таки страны ЕС прибегать не будут. Но попугать и надавить этим конечно же могут.

К слову, требование е-декларирования для антикоррупционеров однозначно противоречит базовым требованиям защиты приватности и правовой определенности, считает эксперт центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

А политолог Алексей Якубин полагает, что вопрос декларирования активистов отодвинет на второй план Антикорсуд.