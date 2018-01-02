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    Общество

    В Украине стартовал новый этап электронного декларирования – НАПК

    (обновлено: )62
    Национальное агентство по предупреждению коррупции напоминает, что заполнить электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля на официальном сайте НАПК.
    Вывеска НАПК
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. С 1 января 2018 года в Украине стартовал этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
    НАБУ и НАПК пока не справляются со своими функциями — эксперт

    Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

    Декларанту необходимо проверить адрес электронного почтового ящика, указанный в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. А также проверить срок действия и работоспособность электронной цифровой подписи.

    Заполнить электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля на официальном сайте НАПК.

    Ранее сообщалось, что НАПК потребовало от мэра Киева Виталия Кличко устранить выявленные нарушения положений закона о предотвращении коррупции при организации деятельности городской мэрии.

     

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