ВР рассмотрит законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада попробует отменить электронное декларирование для общественных активистов, сообщил заместитель главы фракции "Батькивщина" Иван Крулько, передает LB.ua.

"Группа депутатов уже зарегистрировала проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно освобождения от ответственности отдельных категорий лиц (8209 от 29.03.2018). Достигнута договоренность со спикером парламента, что уже во вторник — первый пленарный день — этот законопроект будет рассматриваться первым вопросом повестки дня", — заявил он.

По его словам, основная идея этого законопроекта — отмена декларирования для общественных активистов. "А второе — освобождение от ответственности за несвоевременную подачу таких деклараций. Ведь нормы закона, которые обвязывают активистов подать декларации, вступят в силу 1 апреля", — напомнил он.

Он также отметил, что фракция БПП во главе с Артуром Герасимовым может подать альтернативный законопроект: фракции коалиции собираются предлагать отсрочку подачи деклараций на три месяца.

"Мы считаем это неприемлемым. И выступаем за полную отмену декларирования для общественных активистов. Ведь через три месяца вновь будет хаос, а голоса за принятие новых изменений в закон вряд ли найдутся в преддверии летних каникул", — пояснил он.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.