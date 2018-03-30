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    ВР рассмотрит законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров

    (обновлено: )2301
    По его словам, основная идея этого законопроекта — отмена декларирования для общественных активистов: "А второе — освобождение от ответственности за несвоевременную подачу таких деклараций".
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада попробует отменить электронное декларирование для общественных активистов, сообщил заместитель главы фракции "Батькивщина" Иван Крулько, передает LB.ua.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
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    "Группа депутатов уже зарегистрировала проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно освобождения от ответственности отдельных категорий лиц (8209 от 29.03.2018). Достигнута  договоренность со спикером парламента, что уже во вторник — первый пленарный день — этот законопроект будет рассматриваться первым вопросом повестки дня", — заявил он.

    По его словам, основная идея этого законопроекта — отмена декларирования для общественных активистов. "А второе — освобождение от ответственности за несвоевременную подачу таких деклараций. Ведь нормы закона, которые обвязывают активистов подать декларации, вступят в силу 1 апреля", — напомнил он.

    Он также отметил, что фракция БПП во главе с Артуром Герасимовым может подать альтернативный законопроект: фракции коалиции собираются предлагать отсрочку подачи деклараций на три месяца.

    "Мы считаем это неприемлемым. И выступаем за полную отмену декларирования для общественных активистов. Ведь через три месяца вновь будет хаос, а голоса за принятие новых изменений в закон вряд ли найдутся в преддверии летних каникул", — пояснил он.

    Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.

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