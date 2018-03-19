Парубий назвал дедлайн для закона об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что парламент сможет выйти на принятие закона про Антикоррупционный суд или в неделю перед Пасхой, или во время пленарной недели, которая состоится сразу после праздников.

Об этом спикер заявил во время брифинга в понедельник, сообщает Укринформ.

"Рассмотрение поправок в закон об Антикоррупционном суде было завершено только в прошлый четверг. И я думаю, что комитет сможет безотлагательно рассмотреть законопроект. Мой предыдущий прогноз, что крайний срок принятия закона об Антикоррупционном суде — в начале мая. Я надеюсь, что мы сможем выйти на принятия закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу в неделю после Пасхи. И я думаю, тот дедлайн, который был мной объявлен до мая, — это однозначно. Но я думаю, что есть шанс это сделать или в 1 декаде апреля или в 2 декаде апреля, когда будет 2 сессионная неделя. Это во многом зависит от того, насколько кропотливой будет работа комитета ", — сказал Парубий.

При этом Парубий решительно заявил, что законопроект №7440 должен быть безотлагательно внесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении и он заверил, что "не будет никаких затяжек с рассмотрением этого законопроекта".

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Украины отозвать документ и доработать его, так как, по ее мнению, он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.