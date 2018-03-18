Рада - обитель зла. Депутаты в опасности, депутатов защитят

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Аппарат Верховной Рады буквально за ночь подготовил законопроект об усилении мер безопасности в парламенте и недопуске на работу депутатов с оружием. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков в комментарии СМИ.

Прежде всего, депутаты внесут некоторые изменения в регламент. По заданию спикера ВР Андрея Парубия, уже подготовлен соответствующий законопроект, который очень скоро будет доработан на заседании комитета. А он предусматривает изменение правил проверки народных депутатов, в частности при прохождении через металлоискатель.

По словам Арешонкова, если на входе маталлоискатель обнаружит нечто взрывоопасное или же оружие у депутата, он должен это сдать в специальный сейф на хранение, а забрать на выходе. Чтобы в зал заходили безоружные и не опасные депутаты. Кроме этого, парламентарии собираются усилить охрану самой ВР, а так же служебных помещений и закрыть балконы пуленепробиваемым стеклом. Как отметил депутат, для того, чтобы массивные камеры прессы не падали на головы народных избранников. В кулуарах же будут созданы специальные зоны для общения депутатов с нардепами.

"Аппарат ВР сейчас работает над разработкой законодательного акта, по которому можно будет сделать в парламенте так называемые зоны для СМИ, чтобы создать для журналистов условия, где бы они могли общаться спокойно с депутатами, а не ловить их в коридорах. Но это ни в коем случае не огражденные резервации", — подчеркнул нардеп.

И, главное, нардепы решили укрепить купол рады, чтобы люстра таки не упала. Потому как, по словам Арешонкова "массивная люстра в зале заседаний ВР в случае возможных диверсий при падении с потолка может накрыть две трети зала".

Раду уже взрывали

Народный депутат 6-го созыва Кирилл Куликов отметил в комментариях РИА Новости Украина, что народные депутаты действительно напуганы, если решили идти на чрезвычайные меры безопасности и удивительно, что до этого времени в ВР не произошло никакого ЧП с применением оружия или же с падением люстры, которую не ремонтировали уже больше 50 лет.

"Люстра давно хотела упасть сама, ее не ремонтировали уже лет 50. Это не новость. Проверять на входе на наличие запрещенных предметов — это нормально и сегодня необходимо. Так делают во всем цивилизованном мире. В те годы, когда я заседал в парламенте и до этого, никто из народных депутатов не приходил в зал с оружием. Даже во время парламентских драк, кулачных боев, можно было быть уверенным, что никто не вытянет из-за пазухи пистолет. Сейчас же, когда в парламенте происходили потасовки, я волновался не достанет ли кто —то из этих уличных бандитов попавших в парламент нож или пистолет и не убьет ли своего оппонента. Я сегодня был удивлен прочитав, что написал помощник Луценко Александр Черевко. На вопрос его ребенка о том, что будет если Савченко придет в парламент и убьет Парубия, что с ней можно сделать?! Так он ей ответил, что ничего с ней нельзя сделать, только проводить до Борисполя. Прокуратура сама расписывает возможный сценарий развития событий — хотели убить спикера, но не знали как это сделать, спросите у Нади", - подчеркивает Кирилл Куликов.

К сожалению, оружие и люди с оружием — это огромная беда и опасность не только для парламента, а и для всех украинцев. По мнению Кирилла Куликова появилось огромное количество неадекватных людей прошедших боевые действия, которыми не занимается государство. И никто не сможет от них уберечься и охрана не спасет.

"Можно сказать, что парламент перепуган. Когда ВР путались штурмовать афганцы и чернобыльцы, не самые опасные, депутаты сбежали по подземным тоннелям. Одно дело вылезти на трибуну и с трибуны "проливать кровь за Украину", другое дело выйти к людям. Они очень трусливы, им есть, что терять, а народу нечего", - отмечает экс-нардеп.

По идеи, депутаты имеют право получить и носить травматическое оружие, но, так было заведено, что никто никогда раньше с оружием не приходил в зал. Но, раньше в парламент избирались совсем другие люди, которым воспитание, правила поведения не позволяли ходить с оружием.

"Только Арсений Яценюк любил таскать за собой в ВР вооруженного охранника. Всегда была опасность, что несдержанность может привести к плохим последствиям. Да, еще когда-то сам Андрей Парубий где-то в штанах в ВР дымовые шашки пронес когда в апреле 2010 года рассматривали харьковские соглашения. Прокуратура открыла уголовное дело на Парубия за дымовые шашки. Интересно, что с этим делом сейчас, ведь он тогда подрывал ВР, а Надя только планировала", - сообщает Куликов.

Самое интересное в том, что то, что по словам Луценко Савченко хотела взорвать парламент, нашло отклик в сердцах 95% украинцев. Тут надо не систему охраны укреплять, она не поможет, надо укреплять доверие людей в сердцах которых такая ненависть к нардепам.