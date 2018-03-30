Антикоррупционный центр задекларировал котов, собаку и арт-объект "задница"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Руководство "Центра противодействия коррупции" и эксперты организации подали электронные декларации за 2017 год, в которых указали свое имущество: котов, собак и трехметровую "антикоррупционную задницу".

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.

В связи с этим одна из сотрудник центра задекларировала арт-объект — "трехметровую антикоррупционную задницу", которую использовали на акции протеста под Верховной Радо в октябре 2014 года.

Кроме того, среди ценностей, задекларированных антикоррупционерами: смирительная рубашка и футболка с надписью "Fuck Corruption", протестные плакаты, книги с автографами и старопечатные книги, "Кобзарь" и Конституция Украины. Также в декларации включены собака породы лабрадор и два кота.