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    Политика

    Антикоррупционный центр задекларировал котов, собаку и арт-объект "задница"

    (обновлено: )15410
    Сотрудники и эксперты "Центра противодействия коррупции" внесли в свои электронные декларации "трехметровую антикоррупционную задницу", а также смирительную рубашку, футболку с надписью "Fuck Corruption" и протестные плакаты.
    Английский кокер-спаниель и рыжий кот.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Руководство "Центра противодействия коррупции" и эксперты организации подали электронные декларации за 2017 год, в которых указали свое имущество: котов, собак и трехметровую "антикоррупционную задницу".

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    Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.

    В связи с этим одна из сотрудник центра задекларировала арт-объект — "трехметровую антикоррупционную задницу", которую использовали на акции протеста под Верховной Радо в октябре 2014 года.

    Кроме того, среди ценностей, задекларированных антикоррупционерами: смирительная рубашка и футболка с надписью "Fuck Corruption", протестные плакаты, книги с автографами и старопечатные книги, "Кобзарь" и Конституция Украины. Также в декларации включены собака породы лабрадор и два кота.

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