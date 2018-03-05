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    Общество

    В НАПК рассказали, какие подарки на 8 марта нужно указать в декларации

    (обновлено: )5201
    Национальное агентстве по предупреждению коррупции напомнило, что золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривен, полученное в подарок, необходимо декларировать.
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Национальное агентстве по предупреждению коррупции напоминает, что подарки от 8810 гривен должны декларироваться.

    "Национальное агентство напоминает: если ваш любимый подарит золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: Доходы, в том числе подарки. Если вам повезло еще больше и новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за вас — сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта", — сообщает НАПК в Facebook.

    НАПК, facebook
    Пост НАПК

    НАПК с юмором советует обладательницам состоятельных мужей.

    "Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил вам целый ювелирный гарнитур стоимостью больше 176 200 гривен не забудьте похвастаться им в следующем году в разделе декларации Ценное движимое имущество, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что уволенный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров опубликовал ежегодную декларацию за 2017 год. Декларация экс-чиновника обнародована в Едином государственном реестре декларации, также он заполнил декларацию перед увольнением за 2018.

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